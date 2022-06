Bescherm je paard in de zomermaanden

Niet alleen moeten we in de zomermaanden onszelf goed beschermen tegen de zon, maar ook onze paarden. Ondanks dat een paard niet kan praten, is het goed om met een aantal dingen rekening te houden tijdens de zomer voor de verzorging van je paard. In dit artikel bespreken we de beste manieren hoe je je paard door de lange en vooral warme zomermaanden komt.

Activiteiten

In principe kunnen paarden goed tegen de hitte, maar wel is het belangrijk om rekening te houden met de hoge temperaturen en niet al te zwaar werk te verrichten. Daarnaast moet je voor een goede schaduwplek zorgen. Wanneer de paarden in een weiland staan, kunnen er schuilstallen geplaatst worden waarmee schaduw gecreëerd wordt.

Ook moet er bij extreme hitte voor gezorgd worden dat de paarden genoeg water kunnen drinken. Een goede tip wanneer je paard niet genoeg drinkt, is om wat licht zout over het water te doen waardoor het paard meer gaat drinken. Paarden zijn ook gewoontedieren en houden hierdoor van een strak schema. Hierdoor is het niet slim om je hele ritme om te gooien, dit kan namelijk averechts werken bij paarden. Probeer dan ook geleidelijk aan de paarden voor te bereiden op de zomermaanden. Daarnaast kan het paard op de warmste momenten van de dag op de stal worden gezet.

Dekens

Ook kunnen paarden beschermd worden met bijvoorbeeld een zweetdeken. Een zweetdeken zorgt ervoor dat een paard na inspanning niet teveel afkoelt en het hiermee koud krijgt. Een eczeemdeken biedt juist bescherming tegen kleine vliegjes. Het is daarom aan te raden om vanaf de maand maart een deken bij je paard om te doen. De functie van beide dekens werken alleen als één deken gebruikt wordt, hierdoor heeft het geen zin om dubbele dekens te gebruiken. Ook kan een vliegendeken enkele keren per dag ingesprayed worden met water om het vervolgens weer op je paard te doen, zodat het paard afkoeling krijgt gedurende de dag.

Naast dat een deken bescherming biedt, kan je je paard ook insmeren met zonnebrand. Smeer de zonnebrand voornamelijk op de lichtgekleurde plekken, bijvoorbeeld op de neus. Als de zomermaanden aanbreken is het verstandig om extra goed op je paarden te letten. Zorg dat jouw paard genoeg water drinkt, er genoeg schaduwplekken aanwezig zijn en zorg dat er niet teveel inspanning wordt gevraagd op de warmste momenten van de dag. Ook bieden dekens geen overbodige luxe voor zowel de afkoeling als eczeem die een paard kan krijgen.