Molenlanden helpt bakkerswinkel Kinderdijk opnieuw

KINDERDIJK • Het initiatief Ons Dagelijks Brood in Kinderdijk krijgt extra hulp van de gemeente Molenlanden. Het college van burgemeester en wethouders besloot deze maand om zowel de garantstelling als het krediet te verhogen.

Het college verhoogt de garantstelling voor de bakkerswinkel, voorheen bakkerij Stam, met 2.500 euro. Daarmee komt de maximum garantstelling op 10.00 euro, om een eventueel exploitatieverlies van de stichting te dekken. De periode waarvoor deze garantstelling geldt besloot het college te verlengen tot 31december 2022.

Overbruggingskrediet

Daarnaast krijgt de stichting een overbruggingskrediet van 5.000 euro, om het huidige liquiditeitsprobleem op te lossen. De gemeente zal dit bedrag terugvorderen conform afspraken die daarover uiterlijk eind oktober 2022 met de stichting zullen worden gemaakt of in mindering brengen op de bijdrage van de gemeente aan het exploitatieverlies, indien de stichting de exploitatie beëindigt.

Gered

De gemeente betaalt de bedragen uit het potje ‘budget Leefbaarheid Kinderdijk’. De bakkerswinkel in Kinderdijk werd in januari gered door een groep dorpsbewoners. Initiatiefnemer is Peter Paul Klapwijk. Eerder vertelde hij aan Het Kontakt: “Tijdens de vergadering van Belangenvereniging Kinderdijk in november stond het sluiten van de bakkerswinkel van Stam op de agenda. De sfeer was: het is een gelopen race. Maar ik vond dat we er alles aan moesten doen om de winkel toch open te houden.” Klapwijk legde contacten met alle partijen die een rol spelen in Kinderdijk en verzamelde Kinderdijkers om zich heen met verschillende expertises.