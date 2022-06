Vakantiepark Molenwaard opent nieuw deel met speelschuur en snackbar

OTTOLAND • Eigenaar Michael van Hoorne opent op donderdag 7 juli het nieuwe deel van zijn Vakantiepark Molenwaard in Ottoland. De festiviteit is bedoeld voor relaties, maar de faciliteiten zijn na de opening ook toegankelijk voor mensen die niet in het park verblijven.

Het park opent onder andere de Speelschuur Molenwaard, waar kinderen zich ook bij regen kunnen vermaken. Mensen van buiten het park betalen uiteraard entree voor de Speelschuur, gasten die in het park verblijven niet.

Frieterie

Verder gaan op 7 juli de deuren open van De Frieterie, ijssalon Het IJskuipje, Aagjes Kadowinkel en de nieuwe Kruidenier. In totaal zijn er 24 nieuwe accommodaties gerealiseerd.

Beelden van het bouwproces zijn te zien op: https://www.youtube.com/watch?v=b-LskUMBJOc