Vriendengroep leert ondernemen als pizzabakkers

BLESKENSGRAAF • Acht Bleskensgraafse vrienden besteden hun zaterdagmiddagen niet meer aan voetballen en films kijken. Onder de naam Sonrisa Pizza’s bakken en verkopen ze pizza’s op het Kerkplein in hun dorp.

In het kantoor van ondernemer Arie van Genderen, mede-eigenaar van bouwtechnisch adviesbureau Genitec in Bleskensgraaf, zitten Aron Hartman(16), Sem Bakker (16) en Nathan de Vries (16) aan een grote vergadertafel. Arie heeft blikjes frisdrank voor hun neuzen gezet. Als vrijwilliger bij de club van de hervormde kerk in het dorp kent hij de jongens al langere tijd. Een aantal maanden geleden daagde hij hen uit: “Jullie moeten eens wat ondernemender worden, zei ik tegen hen. De meeste jongens hebben een bijbaan, maar toen ik zo oud was als zij ging ik dunschillers verkopen aan de deur.”

‘Ideaal vermaak’

De jongens pakten de handschoen op. Naast Aron, Sem en Nathan zijn dat: Lodewijk Voogd (16), Levi Egas (15), Geert Korevaar (17), Harald den Besten (16) en Thijs Wemmers (16). Aron: “We hadden eerst het plan een frietkar te maken, maar er zit al een snackbar in het dorp.” Nathan: “Als groep komen we al lang elke zaterdagmiddag bij elkaar. Pizza’s verkopen is ideaal vermaak. Een bedrijfje runnen met vrienden vind ik wel grappig.” Ook Aron zag het plan meteen zitten. “Op het dorp ken je iedereen, dus het kan niet fout gaan. De mensen komen wel.” Sem heeft al twee bijbanen, maar is daarmee op tijd klaar voor het pizza’s bakken.

Twee teams

De jongens draaien in twee ploegen van vier; de ene week het ene team, de andere week het andere. De houtgestookte oven huren ze van Arie, die samen met Thijs en Lodewijk een exemplaar uitzocht. Arie: “Het is geen verdienmodel voor mij.”

Deeg

Naast de wekelijks verkrijgbare smaken Hawaii, salami en margherita is er elke zaterdag een pizza van de week. Tijdens het boodschappen doen bepalen de jongens welke dat wordt. Deeg kopen ze kant en klaar bij een groothandel. Aron: “We hebben geprobeerd zelf deeg te maken, maar dat was lastig. Het kostte 10 minuten per bodem. Op een zaterdagmiddag verkochten we tot nu toe ongeveer vijftig pizza’s, dus dat is best druk. Maar zelf deeg maken is wel een plan voor de toekomst.”

Klantenkring

De logistiek haperde aanvankelijk, waardoor een besteller zijn pizza’s niet thuisbezorgd kreeg. Inmiddels hebben de jongens hun registratiesysteem verbeterd en leren ze de taken steeds beter te verdelen. De klantenkring breidt zich langzaam uit. Wat is de grootste uitdaging tijdens het bakken? Arie: “De juiste temperatuur regelen. Ik stook tot nu toe, maar in de toekomst zal ik minder aanwezig zijn.”

Afkatten

Als het druk is loopt de stress soms een beetje op. Aron: “We zijn niet altijd de liefsten tegen elkaar. We kunnen elkaar afkatten als iemand een foutje maakt, maar dat zijn we gewend.” Nathan: “We kennen elkaar al vijftien jaar.” Toch leren ze elkaar nu van een andere kant kennen. Nathan: “Ik heb Levi heel goed pizza’s zien maken, het is grappig dat je dat nu ziet. Levi is chef.”

Opstartkosten

Elke vijf minuten komen er vier pizza’s uit de oven. Nathan: “We vormen een treintje. Iemand neemt de bestelling op, de volgende bakt.” Arie: “Ik heb hen een paar doelstellingen meegegeven: binnen een half jaar vijfhonderd volgers op Instagram en meer verdienen dan bij een gemiddelde bijbaan. Het ziet ernaar uit dat ze het gaan halen. De opstartkosten hebben ze na drie middagen bakken terugverdiend.” Aron: “We hebben nu drie keer op het Kerkplein gestaan, een keer op een braderie en een paar keer voor vrienden gebakken.” Arie: “In de toekomst zijn we ook in te huren.”

Eigen bankrekening

Of ze later de kost willen verdienen als ondernemer weten ze nog niet, maar van het runnen van hun bakkerij leren ze veel. Aron: “Ik heb geleerd hoeveel het kost om iets op te starten en hoe snel je de kosten er weer uit hebt.” Nathan: “Je leert hoe je een kleine onderneming opstart, dat er meer bij komt kijken dan je zou verwachten. Je moet bijvoorbeeld een vergunning regelen, nagaan hoeveel spullen je nodig hebt. We staan nog niet bij Kamer van Koophandel ingeschreven.” Aron: “Als we winst gaan maken is dat wel handig denk ik.” Arie: “We hebben wel een eigen bankrekening en telefoonnummer.”

Thuisbezorgen

Sonrisa Pizza’s staat elke zaterdagmiddag op het Kerkplein van Bleskensgraaf, van 15.00 tot 19.00 uur. Er zijn bankjes en tafels aanwezig, voor wie zijn pizza ter plekke wil opeten. Nathan: “Binnen de bebouwde kom van Bleskensgraaf kunnen klanten hun pizza ook tegen betaling laten thuisbezorgen.”

Instagram

Onder de naam sonrisapizzas zijn de bakkers te vinden op Instagram. Hun bedrijfje is bereikbaar via telefoonnummer: 0184 – 234567.