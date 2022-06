Blauwzaam: lezingen over verduurzaming van bedrijfspanden en kantoren

GORINCHEM • Stichting BlauwZaam houdt donderdag 30 juni een ‘BBB’ (Bijzondere BlauwZame Bijeenkomsten) bij Rabobank in Gorinchem. BlauwZaam neemt de aanwezigen samen met de Rabobank en Facilicom mee in de wereld van de verduurzaming van bedrijfspanden en kantoren.

Vóór 1 januari 2023 moeten alle kantoren in Nederland minimaal energielabel ‘C’ hebben, in 2030 zelfs label ‘A’. Roelf Polman, directeur Coöperatieve Rabobank Lek en Merwede, toont data over de omvang van deze opgave.

Ook deelt de Rabobank hun visie op de stimulering en financiering hiervan. Vastgoedbeheerder Rishi Sital van Facilicom beschikt over de ervaring in de daadwerkelijke uitvoering van de verduurzaming. Aan de hand van voorbeeldprojecten, kengetallen en uitleg over de labelsystematiek gaat hij in op de praktische kant van de verduurzamingsopgave.

Interessante lezingen

Netwerken is een belangrijk instrument voor BlauwZaam en haar partners. ‘Op 30 juni combineren we dit met twee interessante lezingen met veel achtergrond- en praktijkinformatie over het onderwerp. Uiteraard is er ook ruimte voor ontmoeting, netwerken, discussie, een hapje en een drankje’, meldt de stichting in een persbericht.

Deelname is kosteloos, aanmelden is wel nodig. Vanaf 15.00 is er een inloop. De aanvang van het programma is 15.30 uur. Van 16.30 tot 17.30 uur is er een netwerkborrel. De locatie is

Einsteinstraat 2 in Gorinchem. Er is voldoende parkeergelegenheid. Meer informatie: www.blauwzaam.nl