Wethouder Bikker gaat gesprek aan met leerlingen De Schakel over woningbouw

NIEUW-LEKKERLAND • Wethouder Arco Bikker bracht afgelopen week samen met kinderambassadeur Lukas Leenman een bezoek aan basisschool De Schakel in Nieuw-Lekkerland.

Leerlingen van de groepen 4a en 4b hadden tekeningen en plannen gemaakt over hoe het huis van de toekomst er uit moet gaan zien. Voldoende aanleiding voor wethouder Bikker om hierover met de leerlingen in gesprek te gaan.

Wethouder Arco Bikker: “Het was leuk om met de kinderen en kinderambassadeur Lukas, in gesprek te gaan over hun ideeën. Ik ben erg onder de indruk van het document ‘Een nieuw huis’ en de mooie tekeningen die zij hebben gemaakt. In het document staan ook allerlei tips voor het inrichten van een huis. Als de ontwikkelaar voor het project Nieuw-Lekkerland Oost bekend is, zorgen we dat zij het document ontvangen. Wie weet welke tips zij overnemen en delen met de toekomstige bewoners. We blijven het volgen!”