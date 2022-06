Medaille nummer 47 voor Jannie van der Ham Groot-Ammers

GROOT-AMMERS • Jannie van der Ham (76) uit Groot-Ammers doet vanaf het bestaan van zwembad de Dompelaar mee aan de zwemvierdaagse en dook afgelopen week voor de 47e keer in het water.

Het zwembad in Groot-Ammers bestaat dit jaar 52 jaar. De eerste vijf jaar was er nog geen zwemvierdaagse. Maar vanaf 1975 doet Jannie mee. Ze heeft geen jaar overgeslagen. Al was het dit jaar, wegens rugklachten, nog spannend of het ging lukken.

De krasse dame werd bij de huldiging verrast met cadeaus door haar dochter Margré, kleindochter Jessica en haar achterkleinkinderen. Ze zijn trots op hun sportieve oma die voor de 47e keer meedeed en de welverdiende medaille met trots in ontvangst nam.