Elektrisch rijden, wie doet het nog niet?

Nu zouden we allemaal moeten weten wat elektrische voertuigen zijn. Ze zijn de laatste jaren een vast onderdeel geworden van het collectieve bewustzijn van de autowereld en vooral dankzij hun stijgende populariteit en de aandacht voor het overheidsbeleid dat voertuigen op fossiele brandstoffen effectief verbiedt. Toch zijn er verschillende meningen over de vraag of EV’s ‘de toekomst’ zijn. Op de website van scootercentrum vindt je meer informatie over de elektrische scooters.

Zoals met zoveel nieuwe technologieën, is er misleidende informatie in omloop. Het is een debat dat veel bagage meebracht om uit te pakken en daarom is het ook een voortdurend debat. Om er een paar te noemen: de klimaatcrisis die altijd aanwezig is en de hogere kosten van EV die nog steeds een probleem zijn, en het ‘zal ik vast komen ben

Voordeel: De eigendomskosten zijn lager

Nu de olieprijzen de pan uit rijzen, is het goed om te weten dat het opladen van je auto van benzine naar elektrisch stukken betaalbaarder zal zijn. Onlangs werd ontdekt dat de onderhoudskosten van EV’s 30% lager liggen dan die van een benzineauto door het ontbreken van een intern verbrandingssysteem.

Nadeel: Het zijn zeer hoge kosten om in te stappen

Hoewel de onderhoudskosten op lange termijn lager kunnen liggen, kan een EV in het begin uw bankrekening een beetje pijn doen. Met EV’s als het veelgevraagde talent van de auto-industrie, is het geen verrassing dat de bedragen die aan sommige van deze auto’s verbonden zijn, je misschien doe terugdeinzen.

Voordeel: Het vermindert uw ecologische voetafdruk

En wie wil dat niet? De klimaatcrisis is al tientallen jaren een dreigende bedreiging en is nu onvermijdelijk. Ongetwijfeld een van de meest relevante en urgente onderwerpen van vandaag, kan het verminderen van de koolstofvoetafdruk worden gedaan door het kopen van herbruikbare Tupperware, kringloop kleding, het verminderen van onnodige consumptie en het nemen van de trein.

Het lijkt waarschijnlijk dat bij de productie van EV’s vele miljoenen CO2’s zullen worden uitgestoten in tegenstelling tot de auto die op gas werd gemaakt. Het feit dat een EV of elektrische scooter van Segway geen uitlaatgassen heeft is bepaald welk compenseert het gebruik van het voertuig tijdens het rijden. Uiteindelijk, bij landen die overschakelen op hernieuwbare energie zal een EV alleen maar schoner worden terwijl de auto met aandrijving op gas altijd vervuilende d

Nadeel: Het heeft een negatief effect op het milieu

Alhoewel de koolstofvoetafdruk en de uitlaatemissies afnemen, dragen EV-batterijen helaas nog steeds bij tot de uitstoot van giftige gassen. De elektriciteit die door EV’s wordt gebruikt, wordt ook vaak opgewekt uit niet-hernieuwbare energiebronnen, wat onrechtstreeks een negatief effect heeft op het milieu. Daarnaast is er de toenemende druk op de elektriciteitsnetten. Elektriciteitsleveranciers schakelen dit probleem helaas over op het gebruik van meer hernieuwbare bronnen, waardoor dit probleem uiteindelijk zal verminderen en EV’s een nog betere keuze worden.

De batterijen worden ook niet-hernieuwbare hulpbronnen zoals kobalt gebruikt om de batterijen te maken en dit kan gevaarlijke residuen produceren. Uit een MIT-studie van vorig jaar bleek dat EV-batterijen het potentieel hebben om te worden gebruikt als reserveopslag voor zonne-energie.

Voordeel: het is het begin van een milieuvriendelijke auto-industrie

De auto-industrie is van oudsher een belangrijker bron voor de uitstoot van CO2 en vervuiling. Het moet gebeuren om bij te dragen aan beter milieu. Het Akkoord van Parijs en Europese Green Deal zijn voorbeelden van overheidste interventies die autoconstructeurs duiden met overeenkomsten om meer voorkomen te maken dat de auto-industrie inzamelt in niet-renovatiebare grondstoffen. EV’s hebben een grote rol daarin gespeeld. Samenwerken in de communicatie kan een kleine stap zijn maar het is er een die een enorme impact kan hebben, vooral als je bedenkt hoe economische ontwikkelingen op elk terrein veranderen en hoe vervoer nooit en te nimmer zal vervelen.