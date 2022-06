Direct in voorraad en omzet met deze geavanceerde kassa

Er zijn veel dingen die komen kijken bij het hebben van een eigen bedrijf. Een van de dingen die je zult moeten regelen is een goed kassasysteem. Bekijk de website van de Ridder & Den Hertog om te zien wat de mogelijkheden zijn voor een geavanceerde kassa.

Een geavanceerde kassa kan je veel tijd besparen door automatisch de voorraad en omzet bij te houden. Daarnaast zitten er ook nog extra voordelen aan het hebben van een geavanceerde kassa. Er zijn verschillende kassasystemen en software, het is daarom belangrijk dat je de tijd neemt om hier een goede keuze in te maken.

Bespaar tijd met een geavanceerde kassa

Een van de voornaamste redenen om te kiezen voor een geavanceerde kassa is dat je met deze kassa veel tijd kunt besparen. Je hoeft namelijk zelf geen tijd meer te besteden aan het berekenen van de omzet. Hetzelfde geldt voor het bepalen van de huidige voorraden. Met een geavanceerde kassa weet je veel sneller wanneer de voorraad bijna op is en er nieuwe producten besteld moeten worden. Dit komt doordat de voorraad direct wordt aangepast wanneer er een product wordt verkocht. Daarnaast is de kans ook veel kleiner dat er fouten ontstaan wanneer je een geavanceerde kassa gebruikt dan wanneer je alles handmatig moet doen.

Andere voordelen van een geavanceerde kassa

Naast dat een geavanceerd kassasysteem de omzet en voorraad kan bijhouden zitten er ook nog andere voordelen aan een geavanceerde kassa. Een van deze voordelen is dat je met een geavanceerde kassa gemakkelijk een spaarprogramma kunt opzetten. Er zijn al heel veel bedrijven die software gebruiken om een spaarprogramma voor hun klanten mogelijk te maken. Klanten kunnen dan gebruikmaken van zowel een klantenkaart als van een mobile app om mee te doen aan het spaarprogramma. In de retail zie je spaaracties heel erg vaak terugkomen maar ook andere soorten bedrijven hebben deze acties. Mensen doen graag mee aan spaaracties en het hebben van zo’n actie is dan ook een groot voordeel voor jouw bedrijf.

De mogelijke kassasystemen voor jouw bedrijf

Wanneer je een kassa wilt aanschaffen heb je de keuze uit meerdere soorten kassasystemen. Ten eerste kun je gaan voor een eenvoudig kassasysteem. Dit systeem is voorzien van een bonprinter, klantendisplay en eventueel een geldlade en barcodescanner. Dit systeem is dan ook voornamelijk geschikt voor kleinere bedrijven. Daarnaast is er ook het touchscreen kassasysteem. Deze systemen hebben meer opties en worden ook vaker gebruikt door wat grotere bedrijven. Je kunt dit systeem echter ook zeker gebruiken wanneer je een kleiner bedrijf hebt. Het systeem heeft lage maandelijkse kosten en is gemakkelijk te bedienen. Dit systeem kun je ook daarnaast ook installeren op een tablet of smartphone.

Er zijn verschillende soorten software

Behalve dat er meerdere soorten kassasystemen zijn heb je ook nog keuze uit verschillende soorten software. Wat de uiteindelijke mogelijkheden zijn van een kassa hangt voor een groot deel af van de software. Zo is het bijvoorbeeld handig om vooraf te onderzoeken of je software kunt koppelen aan eventuele bonprinters en scanners. Mocht het zo zijn dat je meerdere vestigingen hebt dan is het belangrijk om hier ook rekening mee te houden bij het uitzoeken van een software.

Zo kies jij het perfecte kassasysteem

Er zijn dus verschillende kassasystemen die werken met de verschillende soorten software die je voor een kassa kunt gebruiken. Het kan dan ook lastig zijn om het juiste systeem te kiezen voor jouw bedrijf. Wat het beste systeem is hangt onder andere af van de branche waar een bedrijf onder valt. Wanneer je op zoek bent naar software voor een kassa kun je advies vragen aan een van de bedrijven die hierin zijn gespecialiseerd. Nadat er een keuze is gemaakt volgt er een demonstratie van het gekozen kassasysteem. Naast een demonstratie krijg je ook een duidelijke en uitgebreide uitleg over het gebruik van het gekozen kassasysteem.