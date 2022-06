Provinciale politiek: ‘Verslechtering OV Drechtsteden, Molenlanden en Gorinchem onacceptabel’

REGIO • Qbuzz maakte deze week bekend het aantal bus en treinritten in de regio Drechtsteden, Molenlanden en Gorinchem drastisch te verminderen in verband met personeelstekorten. Zo worden op de MerwedeLingeLijn de helft van de ritten geschrapt. Een groot deel van de partijen in de Provinciale Staten van Zuid-Holland komt hiertegen in het geweer, op initiatief van SP fractievoorzitter Lies van Aelst.

De SP vroeg samen met, D66, PVV, CU&SGP, CDA, GroenLinks, PvdA, VVD, PvdD, DENK en 50PLUS opheldering over de aangekondigde afname van het OV in de regio door personeelstekorten.

Van Aelst: “In een tijd waarin we juist veel meer mensen met het OV willen laten reizen, decimeert het OV in deze regio. Dit is een onacceptabele ontwikkeling die reizigers zal ontmoedigen met het OV te reizen, daarmee is het slecht voor het milieu en voor files.”

Toestemming

De partijen willen weten of de provincie toestemming gegeven heeft voor deze verslechtering van het vervoer, hoe de reizigers op de hoogte gesteld zijn en of Qbuzz zich wel aan de afspraken houdt met deze verslechtering. Ook willen de twaalf partijen weten of de krapte in personeel ook samenhangt met het personeelsbeleid en de inzet van flexwerkers in plaats van vaste krachten van Qbuzz.

“Door deze verslechtering zouden we vele reizigers kwijt kunnen raken voor het OV, dit zou een negatieve spiraal kunnen veroorzaken waardoor er ook weer minder bussen rijden. Een hele onwenselijke ontwikkeling! We willen juist graag meer mensen in het OV waardoor er meer bussen en treinen rijden zodat we het OV nóg beter kunnen maken.”