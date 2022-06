Ruim negen miljoen euro nodig voor eerste aanpak rioolproblemen in Molenlanden

MOLENLANDEN • Ruim negen miljoen euro verwacht wethouder Jan Lock nodig te hebben voor een eerste stap om de rioolproblemen in Molenlanden aan te pakken. Het geld is bedoeld voor het opknappen van zeven rioolstrengen in Goudriaan, Molenaarsgraaf, Ottoland, Bleskensgraaf, Oud-Alblas en Langerak (oost).

De rioolheffing die inwoners betalen zal wat betreft de wethouder hierdoor omhoog gaan, meldt Lock in het voorstel aan de gemeenteraad. ‘Uitgaande van de opvatting dat het riool een basisvoorziening is, stellen wij voor om extra investeringen in de riolering in het openbaar gebied ten behoeve van nieuwe bouwplannen ook te financieren uit de rioolheffing.’ Het gaat om een verwachte stijging van ongeveer 12 euro per jaar.

Met de miljoeneninvestering ontstaat op de genoemde locaties volgens de wethouder ruimte op het rioolstelsel, waardoor er ruimte ontstaat voor bouwplannen. Want de door de gemeente gesignaleerde rioolproblemen staan al langer initiatieven om nieuwe woningen te realiseren in de weg.

Juridisch

Eerder stelde de voorganger van Lock, Johan Quik, voor om te onderzoeken of het juridisch mogelijk zou zijn of de beschikbare rioolcapaciteit een voorwaarde kan worden om nieuwbouwplannen al dan niet door te kunnen laten gaan. Dat idee is in het nieuwe voorstel niet meer terug te vinden.

‘Wij beschouwen het riool als een basisvoorziening’, wordt benadrukt. Maar wel met een slag om de arm als de extra belasting op het riool (te) hoog is: ‘In zulke gevallen maken we een kosten-batenafweging en zoeken we naar een balans tussen de hoeveelheid mensen die we door een extra investering in het riool helpen en de extra kosten die dat voor alle inwoners van Molenlanden met zich meebrengt. In die gevallen kan dat betekenen dat we terughoudend omgaan met het faciliteren van deze initiatieven.’