Tweede editie Expeditie Molenlanden bij de Slingelandse Plassen

GOUDRIAAN • Bij de Slingelandse Plassen wordt op donderdagmiddag 14 juli de tweede editie van Expeditie Molenlanden gehouden.

Expeditie Molenlanden wordt in samenwerking met de gemeente Molenlanden en Jong Molenlanden georganiseerd. Jongeren van 12 tot en met 17 jaar zijn van harte welkom op donderdag 14 juli bij de Slingelandse plassen. Er wordt van 11:45 tot 16:00 uur gestreden voor de titel ‘Robinson van Molenlanden’.

Er zullen zowel individuele proeven als teamproeven plaatsvinden. Veel proeven die worden gespeeld, kunnen bekend voorkomen van het televisieprogramma Expeditie Robinson. De eerste opdracht wordt alvast cadeau gegeven: ‘Het klaarmaken van je eigen maaltijd!’

Voor meer informatie of opgeven: www.expeditiemolenlanden.nl. Aanmelden kan tot vrijdag 8 juli aan via het inschrijfformulier. Deelname is gratis.

Vorig jaar vond de eerste editie plaats van Expeditie Molenlanden. Vanwege het succes van die keer kon een tweede editie niet uitblijven.