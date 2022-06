Avonturenboerderij Molenwaard heeft er weer een award bij

GROOT-AMMERS • Avonturenboerderij Molenwaard heeft op dinsdag 14 juni de prijs voor ‘Leukste Uitje van Zuid-Holland 2022’ in ontvangst mogen nemen.

Op 17 februari 2022 werd al bekendgemaakt dat de Avonturenboerderij deze prijs had gewonnen, maar nu is deze ook daadwerkelijk uitgereikt.

Anders dan de bekendmaking, die nog digitaal plaats moest vinden vanwege covid-19, was de uitreiking een feestelijk moment in Diergaarde Blijdorp. Tijdens de uitreiking waren Michael van Hoorne (CEO van Van Hoorne Entertainment) en Mechiel Blokland (General Manager van Avonturenboerderij Molenwaard) aanwezig om de award voor het leukste uitje van Zuid-Holland 2022 in ontvangst te nemen. Het is de vierde keer op rij dat de Avonturenboerderij deze award wint.

“Ik ben ongelofelijk trots op onze mensen bij de Avonturenboerderij, er is geen enkel park dat deze titel 4 keer op rij mag voeren”, aldus Michael van Hoorne.

Verkiezing van ANWB

De verkiezing ‘Leukste Uitje van Nederland’ is onderdeel van het Land van ANWB. In 2022 zijn er meer dan 75.000 stemmen uitgebracht op uitjes die ANWB-leden het meest waarderen in verschillende categorieën.