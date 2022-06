Hoogbloklandse kunst- en hobbybeurs zoekt deelnemers

HOOGBLOKLAND • Dorpskamer Hoogblokland organiseert op zaterdag 15 oktober een kunst- en hobbybeurs in MFC Den Hoek in Hoogblokland.

Inwoners van Hoogblokland die een leuke hobby hebben, kunstzinnig of creatief zijn en dit willen latne zien tijdens een expositie van 10.00 tot 15.00 uur, kunnen zich aanmelden. Het gaat bijvoorbeeld om potten bakken, schilderen, handwerken, fotograferen, boetseren of iets heel anders. Verkoop voor commerciële doeleinden is niet toegestaan. Voor aanmeldingen en vragen kan men mailen naar dorpskamerhoogblokland@gmail.nl.

Meer informatie over de beurs volgt na de zomervakantie.