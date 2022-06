Radarstation van Defensie komt definitief niet in Molenlanden

• Op deze plek in Herwijnen wil Defensie de nieuwe radartoren bouwen.

MOLENLANDEN • Het militair radarstation van Defensie komt niet in de gemeente Molenlanden. Dat meldt het Ministerie van Defensie.

In de afgelopen week heeft het ministerie de gemeente Molenlanden laten weten dat zij de voorbereidingen om een radarstation in Herwijnen te plaatsen, gaan voortzetten.

In 2021 werd in de Tweede Kamer een motie aangenomen, waarin het ministerie opgedragen werd om onderzoek te doen naar mogelijke alternatieve locaties voor het radarstation. Daarbij werden de gemeenten Molenlanden en Vijfheerenlanden nadrukkelijk genoemd als mogelijkheden.

De conclusie van dat onderzoek is echter dat het radarstation in Herwijnen komt, zoals aanvankelijk ook de bedoeling was.

“Dit betekent dat locaties in onze en andere gemeenten niet langer worden gezien als te onderzoeken alternatieve locaties voor het nieuwe radarstation”, meldt het college van B&W van Molenlanden.