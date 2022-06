Toestemming voor bouwplan starterswoningen in Nieuwpoort

NIEUWPOORT • De bouw van zeven woningen in de Schoolstraat in Nieuwpoort heeft goedkeuring van de gemeente Molenlanden gekregen omdat het starterswoningen zijn.

Dat meldt de gemeente naar aanleiding van vragen die Doe Mee Molenlanden hierover heeft gesteld. Vorig jaar was besloten dat de woningen er niet zouden komen, maar onlangs werd bekend dat er op korte termijn begonnen wordt met de bouw. Dat vond Doe Mee maar vreemd en de vroeg om opheldering van het gemeentebestuur.

Het college meldt nu dat de eerste plannen concurreerden met de (iets) duurdere woningen die in Langerak Zuid momenteel gebouwd worden. Nu er een nieuw plan is, met daarin zeven starterswoningen, ligt dan anders. De koopprijs van de woningen zal komen te liggen onder de grens voor sociale koopwoningen. Die ligt op 262.500 euro.

“Hoewel er al ruim voorzien wordt in de woonbehoefte om Nieuwpoort, is het toevoegen van goedkope starters woningen wel wenselijk”, meldt de gemeente Molenlanden. “Omdat dit een segment is dat verder niet gebouwd wordt, terwijl er wel vraag naar is. Met name met het oog op de woningbouwversnelling is deze locatie een goede kans om, op eigen grond, snel een kwalitatieve toevoeging aan de woningvoorraad te doen.”