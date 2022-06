Proeverij van Hoop op 25 juni in Dordrecht

DORDRECHT • Op zaterdag 25 juni vindt de Proeverij van Hoop plaats, de jaarlijkse open dag van De Hoop ggz. Geïnteresseerden kunnen die dag een kijkje nemen op het terrein van de organisatie in Dordrecht en een klein deel ervaren van welke hulp cliënten krijgen bij De Hoop.

Zo zijn er van 13.00 tot 14.00 uur verschillende seminars te volgen, gericht op het vinden van goede hulp, het belang van sociale contacten en gezonde relaties, betekenisvol leven en een seminar over aandacht voor jongeren, die opgroeien in een gezin waar verslaving een rol speelt.

Workshops

Ook kunnen bezoekers deelnemen aan diverse workshops, van 15.30 tot 16.30 uur. Bezoekers kunnen bijvoorbeeld ontdekken hoe boksen helpend kan zijn in het herstel van cliënten tijdens de boksclinic, men kan deelnemen aan een workshop schematherapie en leren hoe negatieve patronen doorbroken kunnen worden. Er is ook een workshop gericht op jongeren en verslaving en een creatieve workshop waarbij ‘hope stones’ beschilderd kunnen worden.

Bezoekers kunnen tussen 15.30 en 16.30 uur ook in gesprek met (oud-)cliënten van De Hoop bij de ronde tafelgesprekken. Dan kan men uit eerste hand horen hoe het is om te worstelen met verslaving of psychische problemen en hoe zij herstel hebben gevonden.

Lofprijsevent

Het hoogtepunt van de Proeverij van Hoop vindt plaats tussen 14.00 en15.30 uur. Dan is er op het centrale plein een lofprijsevent. Met elkaar zingen onder muzikale begeleiding liederen voor God. Het is buiten en overdekt: dus geschikt voor alle weersomstandigheden. Voor en na het event kan men langs bij kramen met delicatessen en mooie spullen, gemaakt door werkervaringsdeelnemers en (oud-)cliënten van De Hoop.

De Proeverij van Hoop start in de ochtend met een beleveniswandeling van Vrouwen van Hoop, waarbij de deelneemsters langs het levensverhaal van een oud-cliënte wandelen. De dag wordt afgesloten met een reünie voor oud-cliënten van De Hoop.

Iedereen is van harte welkom om een kijkje te komen nemen. Voor meer informatie en voor het aanmelden voor de seminars, workshops, de beleveniswandeling en de reünie: www.proeverijvanhoop.nl.

Over De Hoop ggz

De Hoop ggz is een christelijke ggz-instelling en helpt op een betrokken en deskundige wijze kinderen, jongeren en volwassenen met psychische problemen of verslavingsproblemen om tot herstel te komen in een liefdevolle omgeving. De Hoop heeft locaties in Amersfoort, Dordrecht, Eindhoven, Houten, Rotterdam, Veenendaal en Vlissingen.