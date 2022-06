Qbuzz rijdt vanaf 27 juni met aangepaste dienstregeling

REGIO • Om de komende periode een voorspelbare en betrouwbare dienstregeling aan te bieden aan reizigers, rijden er vanaf 27 juni minder treinen en bussen in de regio Drechtsteden, Molenlanden en Gorinchem. Dit komt door personeelstekort in de vakantieperiode.

In delen van de regio wordt vanaf maandag 27 juni een aangepaste dienstregeling gereden. Door de beperkte inzetbaarheid van personeel, onder andere door de krapte op de arbeidsmarkt en de vakantieperiode, is het niet mogelijk om de reguliere dienstregeling te blijven rijden.

Daardoor vallen nu soms onverwacht of op het laatste moment ritten uit. Door de dienstregeling op voorhand aan te passen, wordt onverwachte uitval voorkómen en kunnen reizigers volgens Qbuzz vertrouwen op de dienstregeling in de reisplanners.

Vanaf maandag 13 juni opent het vernieuwde Zuidplein en is de nieuwe instaphalte voor R-net 491 en streekBuzz 92 en 192 perron G. Vanaf maandag 27 juni rijdt de MerwedeLingelijn één keer per half uur in plaats van één keer per kwartier. De tussenritten die rijden tussen Dordrecht en Gorinchem op maandag tot en met zaterdag vervallen. Vanaf zaterdag 2 juli rijdt de stadsBuzz Dordrecht in de daluren en op zaterdag één keer per half uur. Vanaf maandag 4 juli rijden R-net lijnen 416, 488, 489 en 491 één keer per half uur in de daluren. Vanaf 9 juli rijden de R-net lijnen 416, 488, 489, 491 op zaterdag vanaf 20:00 1x per uur. SnelBuzz 388 rijdt vanaf dan de hele zaterdag één keer per uur.

De zomerdienstregeling stond al gepland in de periode vanaf 3 juli tot en met 20 augustus. Bovenstaande wijzigingen zijn extra op de zomerdienstregeling. “We proberen uiteraard zo min mogelijk reizigers te raken. Reizigers in alle gebieden houden de mogelijkheid gebruik te maken van het openbaar vervoer”, meldt Qbuzz.

Zoals in veel meer sectoren kampen wij en de OV-sector ook met krapte op de arbeidsmarkt. Door collegialiteit en flexibiliteit is het toch nog lange tijd gelukt de dienstregeling te handhaven. Echter, in deze periode van vakantie en door krapte bij uitzendbureaus lukt dat de komende periode niet. Om reizigers wel die zekerheid te geven dat hun bus of trein rijdt, heeft Qbuzz de dienstregeling op voorhand aangepast en kunnen ze een betrouwbaar netwerk leveren. “We zijn daarnaast zelf volop nieuwe chauffeurs aan het werven en bieden opleidingen aan om ervoor te zorgen dat ons personeelsbestand op korte termijn aangevuld wordt”, aldus Qbuzz.