By Ann uit Noordeloos bij de Beste B&B’s van Nederland

NOORDELOOS • Met de nominatie voor de verkiezing van ‘Beste Bed & Breakfast van Nederland 2022’ in de categorie 3 tulpen, behoort By Ann in Noordeloos tot de beste B&B’s van dit jaar.

De winst in deze categorie ging naar De Groes in Borculo in Gelderland. De uitslag van de verkiezing werd woensdagochtend bekendgemaakt door Stichting Bed & Breakfast Nederland.

“De nominatie is al een prijs op zich, want je moet van goeden huize komen om in aanmerking te komen voor de titel. Zo wordt de kwaliteit van de faciliteiten en services objectief vastgesteld door een mystery guest, maar de reviews van echte gasten op Bedandbreakfast.nl tellen eveneens mee. Ook daaruit blijkt dat By Ann tot de absolute top behoort”, aldus Hanny Arens, voorzitter van Stichting Bed & Breakfast Nederland.

Winnaars per categorie

De verkiezing telt vier winnaars in vier verschillende categorieën van de Nederlandse Bed & Breakfast Classificatie. De hoofdprijs in de categorie 5 tulpen is toegekend aan Logan Landing Bed & Breakfast in Rilland. Een overzicht van de winnaars per categorie:

• Winnaar categorie 5 Tulpen: Logan Landing in Rilland (Zeeland).

• Winnaar categorie 4 Tulpen: Droom in het Bos in Oisterwijk (Noord-Brabant).

• Winnaar categorie 3 Tulpen: Bed and Breakfast de Groes in Borculo (Gelderland).

• Winnaar categorie 2 Tulpen: B&B De Wijdauw in Eede (Zeeland).

Classificatie

Stichting Bed & Breakfast Nederland is initiatiefnemer en uitvoerder van de Nederlandse Bed & Breakfast Classificatie. De deelnemende accommodaties van dit classificatiesysteem worden periodiek bezocht door een mystery guest, beoordeeld aan de hand van een normenlijst en ingedeeld in een klasse. De mate van comfort en luxe wordt weergegeven met 1 tot en met 5 tulpen. De verkiezing wordt georganiseerd in samenwerking met www.Bedandbreakfast.nl.