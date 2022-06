6 relatiegeschenken waarmee je altijd goed zit

Relatiegeschenken zijn al jaren populair, en door de coronacrisis zijn ze alleen maar meer van pas gekomen. Doordat mensen veel hebben thuisgewerkt was het inzetten van relatiegeschenken een goede manier om (potentiële) zakenrelaties en klanten te laten zien dat er aan ze gedacht werd. Door de enorme populariteit van relatiegeschenken zijn er veel mogelijkheden op dit gebied bijgekomen.

Ben je benieuwd waar je op dit gebied zoal in zou kunnen investeren? In deze blog vind je een aantal relatiegeschenken waarmee je altijd goed zult zitten bij je zakenrelaties!

1 Kantoorartikelen

In welke branche je ook werkzaam bent, kantoorartikelen komen altijd van pas. Wanneer je bijvoorbeeld kiest voor gepersonaliseerde pennen of bedrukte notitieblokken met het bedrijfslogo of je bedrijfsnaam zit je altijd goed! Daar komt bij dat deze items ook altijd handig zijn om zelf in huis te hebben op kantoor voor je werknemers. Ook mokken en bekers met logo zijn een uitkomst op kantoor, maar kunnen daarnaast in veel andere branches ingezet worden.

2 Kleine items

Heb je moeite met het vinden van de juiste relatiegeschenken? Als je kiest voor kleine relatiegeschenken heb je altijd een passend geschenk! Mensen zijn namelijk eerder geneigd om een klein relatiegeschenk mee te nemen dan een grote; ze kunnen die namelijk makkelijk in hun broekzak of rugtas stoppen. Kleine relatiegeschenken zijn dan ook erg handig op beurzen en evenementen. Voorbeelden zijn dan USB-sticks, aanstekers en sleutelhanger laten bedrukken met het logo van je bedrijf.

3 Dorstlessers

Zoek je een relatiegeschenk dat je helemaal kunt laten aanpassen op de huisstijl van je bedrijf? Dan zou je kunnen kijken of investeren in dorstlessers iets voor je kan zijn. Er zijn namelijk erg veel mogelijkheden op dit gebied. Zoek je een sportieve dorstlesser? Dan ga je voor bedrukte bidons. In het geval je meer inspeelt op duurzaamheid kun je kiezen voor gepersonaliseerde Doppers, de duurzame waterfles van recyclebaar materiaal. Pak je het liever traditioneel aan? Dan kun je gewoon investeren in bedrukte waterflesjes.

4 Tassen

Een van de meest populaire vormen van relatiegeschenken is het inzetten van tassen met logo. Tassen zijn namelijk dé manier om snel meer zichtbaarheid voor je bedrijf te creëren. Het beste ga je bij het bedrukken van tassen voor katoenen draagtassen. Op die manier ben je duurzaam bezig en zorg je ook voor de meeste zichtbaarheid, omdat katoenen draagtassen snel vaker dan één keer gebruikt worden. Verkoop je veel producten? Dan zijn papieren tasjes in grote oplages ook een uitkomst.

5 Snoepgoed

Wie maak je nou niet blij met lekkere zoetigheid? Investeer daarom in snoepgoed als relatiegeschenk. Ook in dit geval kun je weer iets kiezen wat echt bij jou en je bedrijf past. Zo kun je het simpel houden en gaan voor gepersonaliseerde pepermunt- of smintdoosjes, maar het ook luxer aanpakken met customized doosjes bonbons. Ga je ook in dit geval liever voor duurzaam? Dan kun je Tony Chocolonely-repen laten personaliseren met een etiket met jouw bedrijfslogo. Dit is de duurzame, fairtrade-chocoladereep.

6 Kleding

In sommige bedrijfstakken doen bedrukte kledingstukken het erg goed. Doordat mensen deze kleding met jouw bedrijfslogo erop gaan dragen zul je ervoor zorgen dat er op een makkelijke manier reclame voor je gemaakt wordt. Kies dan bijvoorbeeld voor T-shirts, polo’s, sokken of petjes met logo en deel ze uit aan klanten, zakenrelaties en werknemers voor een extra groot bereik.