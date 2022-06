Dít zijn de voordelen van een laadpaal thuis

Als je een elektrische auto hebt, is het wel zo handig om een eigen laadpaal te hebben. Zo kun je elke dag met een volle tank op pad.

In deze blog vertel ik je álles wat je wil weten over een laadpaal thuis.

Kosten

De aanschafkosten kunnen een drempel zijn voor het kopen van een laadpaal thuis . De paal en het laten installeren kost veel geld. Het lijkt daardoor misschien minder aantrekkelijk, maar niks is minder waar. Wanneer het installeren erop zit, heeft het alleen nog maar voordelen.

Besparen

Laden bij je eigen laadpaal is stukken goedkoper dan laden bij een publieke laadpaal. Dit komt omdat je thuis alleen het energietarief hoeft te betalen. Dat tarief is afhankelijk van je energiecontract. Bij een publieke laadpaal betaal je voor de energie, de aanleg, het onderhoud en de winst van de leverancier. Om het inzichtelijk te maken zet ik wat informatie voor je op een rijtje:

Energietarieven (nieuwe contracten) April 2022

Thuis € 0,40 per kWh

Publieke laadpaal € 0,50 tot € 0,75 per kWh

Snellaadpaal € 0,75 tot € 1,- per kWh

Een gemiddelde volle tank

Thuis ongeveer € 20,04

Publieke laadpaal € 25,5 tot € 38,25

Snellaadpaal € 38,25 tot wel € 51,-

*Gebaseerd op bovenstaande energietarieven, een gemiddeld gebruik van 17 kWh per 100km en een actieradius van 300km.

Zoals je ziet kan je met een laadbeurt thuis tot wel € 30,- besparen. Je bespaart minimaal zo’n € 5,-. Dus je hebt de investering van de laadpaal snel terugverdient. Thuis laden is dé goedkoopste manier van elektrisch rijden.

Altijd laden

Naast dat het hebben van een eigen laadpaal kostenbesparend is, heeft het nog andere voordelen. Zo kun je je auto ’s nachts opladen. Dat is erg fijn, want dan hoef je je auto overdag niet te missen. Daarnaast hoef je nooit in de rij te staan bij een openbaarlaadstation, zonde van je tijd.

Geen plek voor een laadpaal?

Op je eigen terrein mag je als particulier zonder belemmeringen een laadpaal plaatsen. Wanneer dit op eigen terrein niet mogelijk is, zijn er regels. Je kunt dan een laadpaal op je eigen grond plaatsen en met een kabel over de openbare ruimte laden. De regels hierover verschillen per gemeente. In de blog: ‘ Regels laadpaal thuis zonder oprit’ vind je uitgebreide informatie over het plaatsen van een laadpaal zonder eigen parkeerplaats.