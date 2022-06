Echoppers te huur bij ijsboerderij Den Boer in Giessenburg

GIESSENBURG • Laurens en Jannette den Boer van de gelijknamige ijsboerderij aan de Muisbroekseweg 10 in Giessenburg zijn gestart met de verhuur van Echoppers.

“We zijn vorig jaar in een vakantiepark deze echoppers tegen gekomen en hadden gelijk zin om er een rondje mee te rijden”, vertellen Laurens en Jannette. “Ondernemend als we zijn hebben we een tijdje later zelf echoppers gekocht om te verhuren.”

“We hadden ze bij ons in de buurt nog niet zien rijden. Dus dat leek ons een super leuke uitdaging om vele mensen uit de Alblasserwaard op onze echoppers te krijgen. Mensen kunnen bij ons voor een route kiezen, maar ze kunnen natuurlijk ook zelf een rondje rijden.”

De 100 procent elektrische echoppers zijn te huur in een tijdvak van drie uur. De kosten bedragen 35 euro voor drie uur rijplezier door de polder. Reserveren kan op www.huureenechopper.nl. Deze website hebben Laurens en Jannette speciaal laten ontwerpen voor hun nieuwe bedrijf.

Voor meer informatie kunnen belangstellenden ook langskomen bij ijsboerderij Den Boer in Giessenburg.