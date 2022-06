Scootmobieltocht vanuit Giessenburg en Bleskensgraaf

REGIO • Vanuit Bleskensgraaf en Giessenburg worden op donderdag 23 juni van 13.00 tot 17.00 uur twee scootmobieltochten gehouden.

De organisatie is in handen van Scootmobiel Plezier, GIGA Molenlanden en Welzijn Molenlanden, samen met PCOB Giessenlanden en Seniorenraad Molenlanden.

Deelnemers mogen zelf kiezen vanaf welke locatie ze starten. De scootmobiel moet minimaal 35 kilometer kunnen afleggen met een minimale snelheid van 15 kilometer per uur. Deelnemers mogen iemand meenemen, die met de fiets meerijdt.

Voor meer informatie of aanmelding: Scootmobiel Plezier via info@scootmobielplezier.nl of 0184-654927. Aanmelden kan tot 20 juni.