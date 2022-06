‘Streefkerk Doet Goed’ zoekt nog spinners

STREEFKERK • In de feesttent van Oranjevereniging Trouw aan Oranje, op het Havenplein in Streefkerk, wordt op zaterdag 25 juni van 10:00 tot 16:00 uur ‘Streefkerk Doet Goed’ gehouden.

Er wordt weer gespind vóór en dóór Streefkerkers. Belangstellenden kunnen zich hiervoor nog inschrijven. Dit jaar zijn er drie lokale goede doelen: muziekvereniging OKK blazersklas voor kinderen, gymnastiekvereniging Sparta voor een tuintrampoline en de Hervormde gemeente Streefkerk voor een opknapbeurt van de buitenkant van het kerkgebouw.

Meedoen met de Streefkerkse spinningmarathon kan door een fiets te huren als persoon of voor een team, met bijvoorbeeld familie of vrienden. Een fiets is te huur voor 15 euro per uur, meerdere uren mag natuurlijk ook. Een financiële bijdrage storten kan op: NL84Rabo0361767803 (ovv Spinning 2022).

Voor meer informatie of aanmelding: streefkerkdoetgoed@outlook.com of 06-12596729.