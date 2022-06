Open Dag Historium in Lexmond slaat aan

LEXMOND • Ongeveer 150 belangstellenden uit de directe omgeving, maar ook oud-inwoners van Lexmond en Hei- en Boeicop, bezochten zaterdag de Open Dag van de Vereniging Historisch Lexmond en Hei- en Boeicop.

Nadat wethouder John van der Velden het verduurzaamde Historium had geopend namen de bezoekers binnen een kijkje in het geheel vernieuwde verenigingsgebouw. Trekpleister was de expositie ‘Zo was het vroeger in…’, die is samengesteld uit oude gebruiksvoorwerpen die de leden in de loop der jaren hebben geschonken. Buiten genoten de bezoekers van een heerlijk zonnetje, van een drankje en van zelfgebakken gebak. En uiteraard werden herinneringen van vroeger opgehaald.