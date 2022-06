Slingelandse Plassen zijn en blijven toegankelijk voor iedereen

GOUDRIAAN • Het gehele gebied van de Slingelandse Plassen is en blijft toegankelijk voor alle bezoekers. Dat heeft het gemeentebestuur van Molenlanden bekendgemaakt naar aanleiding van vragen die hierover gesteld waren door de fractie van Doe Mee Molenlanden.

Doe Mee had geconstateerd dat de toegankelijkheid van het park sterk wordt beperkt. Het gebied is afgesloten door een hek bij de ingang aan de noordzijde en een hek bij het voedselbos. Beide hekken zijn door middel van een slot gesloten. Alleen leden van de visverenigingen hebben sleutels.

De vissers hebben van oudsher een sleutel tot een parkeerplaats, maar hierover zullen door de gemeente nadere afspraken maken bij de overdracht van het beheer van het gebied.

“De gelijkwaardige toegang voor een ieder is er al decennia en zal ook in de toekomst blijven, als het gebied door de Stichting Natuur- en Recreatiegebied Slingelandse Plassen wordt beheerd”, meldt het gemeentebestuur van Molenlanden verder. “Daarbij zal ook in de toekomst rekening gehouden worden met de eisen van de wet Natuurbescherming.”

De meeste vogels broeden bijvoorbeeld tussen 15 maart en 15 juli. Tijdens het broedseizoen mag geen verstoring plaatsvinden, op welke manier dan ook, bij alle vogels, hun nesten en eieren. Dit is vastgelegd in de Wet natuurbescherming. Dan zijn er dus beperkingen in het gebied.

De stichting heeft aandacht voor verbetering van de toegankelijkheid. De initiatiefgroep is afgelopen winter al gestart met het verbeteren van de toegankelijkheid door de aanleg van extra wandelpaden in slecht bereikbare delen van het gebied. Eveneens is onderdeel van de plannen van de initiatiefnemers dat in het Polderbos verharde paden worden aangelegd. Ook is bij de recreatieplas een picknicktafel in aanleg welke medio juni wordt afgerond voor mensen met een beperking, bijvoorbeeld rolstoelgebruikers.

Doe Mee Molenlanden had ook kritische vragen gesteld over de gelijktijdige aanwezigheid van recreanten en actieve jagers in het gebied.

“Al sinds decennia zijn jagers actief in het gebied. Dit heeft nimmer tot problemen geleid”, zo reageert het gemeentebestuur.