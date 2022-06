Opbrengst en winnende loten rommelmarkt Langerak

LANGERAK • De rommelmarkt van de Hervormde kerk in Langerak heeft zaterdag 15.500 euro opgebracht, inclusief de wekelijkse verkoop. Nog niet alle prijzen zijn opgehaald.

Op de volgende loten zijn prijzen gevallen: Blauw: 13, 33, 35, 47, 50, 125, 139, 171, 180, 209, 226, 248, 253, 302, 328, 343, 354, 374, 403, 421, 462, 477, 510, 522, 555, 595, 605, 612, 625, 647, 906, 937, 956, 964.

Ophalen van de prijzen kan bij J. Blom aan de Melkweg 7 in Langerak, bereikbaar via telefoonnummer 06-57066127. De eerstvolgende verkoop ochtend is op 28 juni.