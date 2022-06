Zwemvierdaagse en festiviteiten bij de Doetsekom in Giessenburg

GIESSENBURG • Tijdens de zwemvierdaagse in de Doetsekom in Giessenburg zwemmen deelnemers van 28 juni tot en vrijdag 1 juli elke dag een afstand van 250, 500, 750 of 1000 meter. Dit kan tussen 15.30 en 17.30 uur en tussen 18.00 en 20.00 uur. Na vier dagen ontvangen alle deelnemers een medaille als herinnering.

De inmiddels traditionele zwemvierdaagse bij de Doetsekom is bij uitstek een evenement om kinderen en volwassenen te stimuleren om te bewegen. Badjuf Mary van der Plas: “Tijdens het zwemmen gebruik je bijna alle spieren in je lichaam. Uit onderzoek is ook gebleken dat zwemmen je stress verminderd, genoeg reden om te gaan zwemmen dus. Daarnaast is de zwemvierdaagse ook een leuk evenement met allerlei activiteiten er om heen.”

Voor de kinderen zal er dagelijks een sport-en-spelactiviteit worden toegevoegd aan het programma. Zo is er een glijbanenrace op dinsdag, buikschuifbaan op woensdag, dubbeltjes duiken op donderdag en de week wordt afgesloten op vrijdag met een spetterende disco. Aansluitend aan de zwemvierdaagse organiseert het zwembad voor het eerst een Doetse Nacht voor de jeugd van 7 tot en met 12 jaar in de nacht van 1 op 2 juli. Kijk voor meer informatie en/ of opgeven hiervoor op de website.

Aanmelden kan via www.dedoetsekom.nl. Voor all-in abonnees is een ticket voor de zwemvierdaagse standaard inbegrepen in het abonnement (let op: inschrijven vooraf is wel noodzakelijk). Basis en plus-abonnees betalen 10 euro en niet-abonnees betalen 17,50 euro voor deelname aan de zwemvierdaagse (bedrag is inclusief een consumptiebon ter waarde van 2,50 euro bij Sportcafé ’t Kommetje en een medaille).

Doetsekom Feestdag

Vooruitlopend op de festiviteiten van de Zwem4daagse organiseert de Doetsekom op zaterdag 18 juni de jaarlijkse Doetsekom Feestdag.

Abonnees kunnen deze dag met 50 procent korting een introducé meenemen en meedoen aan het beachvolleybaltoernooi, de stoepkrijtwedstrijd of een sprong wagen vanaf de duikplank en zo de prijs voor Doetse Bom 2022 winnen. Uiteraard is Sportcafé ’t Kommetje ook tussen 10.00 en 18.00 uur geopend voor een hapje en drankje.