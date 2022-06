Kinderboekenschrijfster op bezoek bij de Rehobothschool in Groot-Ammers

GROOT-AMMERS • Kinderboekenschrijfster Willemijn de Weerd kwam vorige week in verschillende klassen van de Rehoboth op enthousiaste wijze vertellen over boeken en over verhalen schrijven.

Ze gaf verschillende presentaties die goed afgestemd waren op de belevingswereld van de kinderen. Door middel van vertellen, voorlezen, accordeon spelen, zingen met de kinderen en het laten zien van leuke proefjes wist ze de kinderen enorm te enthousiasmeren.

Ook kregen de kinderen nog goede schrijftips die ze zeker gaan gebruiken.