Veel belangstelling voor eerste senioren verkeersbeurs in Zuid-Holland

SLIEDRECHT • Ruim honderd 55-plussers uit heel Drechtsteden en Alblasserwaard kwamen vrijdag 10 juni naar beurs ‘DOOR in het verkeer’ in de Lockhorst in Sliedrecht om zich te laten informeren hoe zij veilig en gezond kunnen blijven deelnemen aan het verkeer tot hun 100ste.

Ook konden zij actief meedoen aan een fietsparcours, een scootmobiel ritje maken of aan een workshop meedoen. Alles kwam aan bod. DOOR in het verkeer krijgt volgend jaar een vervolg op een andere plek in Zuid-Holland.

“Wat goed te zien dat er zoveel mensen uit Drechtsteden en Alblasserwaard naar deze beurs zijn gekomen”, sprak wethouder Ton Spek van Sliedrecht tijdens zijn welkomstwoord. “Het is belangrijk dat mensen juist als ze nog mobiel zijn alvast nadenken over later. Het gaat er niet alleen om nu mobiel te zijn maar om dat ook te blijven, tot je 100ste!”

“Als je mobiel bent, al dan niet met aanpassingen, blijf je deel uitmaken van de samenleving en kan je vrienden en familie blijven bezoeken, boodschappen kan doen. Kortom, blijf sociaal deelnemen.”

Na deze woorden opende Spek, samen met wethouder Rik van der Linden van Dordrecht, wethouder Johan Quik van Molenlanden en de kersverse wethouder van Hardinxveld- Giessendam Arjan Meerkerk al fietsend de beurs.

Op de beurs was van alles te doen, te leren en te beleven. Zo gaven experts informatie over medicijnen in het verkeer, waren er hoor- en oogtesten. Informatie werd gegeven over DOORtrappen, hoe blijf je veilig fietsen, maar ook over fit blijven wandelen. Wat moet je doen als je auto in het water raakt? Hoe ga je om met de dode hoek van vrachtwagens? Buiten was een parcours ingericht waar deelnemers slimme tips kregen om te blijven fietsen, veilig om te gaan met de scootmobiel en een driewieler. In de lezingruimtes werden tips gegeven over ADAS, allerlei slimme hulpmiddelen in de auto en werden verkeersregels opgefrist in een quiz. Veel bezoekers lieten de eigen fiets controleren.

“Ik ben nu nog mobiel, maar ik kom mij hier oriënteren wat er allemaal mogelijk is, nu en in de toekomst”, aldus een bezoeker. Veel senioren namen uitgebreid de tijd om alles te bekijken en een praatje te maken met de betrokken bedrijven.

De Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid (RPV) Drechtsteden en Alblasserwaard en het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland (ROV Zuid-Holland) zijn initiatiefnemers van de eerste verkeersbeurs voor senioren in Zuid-Holland.

En dat is niet voor niks, vertelt projectleider RPV Drechtsteden en Alblasserwaard, Arwin de Hoog: “In de doelgroep 50-plussers zijn er in de regio Drechtsteden-Alblasserwaard ruim 850 verkeersongevallen per jaar waarvan 130 ernstig. Er is sinds 2019 een stijgende trend van slachtoffers onder senioren te zien in de regio, maar helaas ook in heel Nederland. Veel ongelukken komen door menselijk gedrag, bijvoorbeeld omdat ze onvoldoende controle hebben over hun rijwiel of voertuig, het lastig vinden verkeerssituaties in te schatten of gewoonweg niet alle verkeersregels meer kennen. Ook verandert het verkeer door elektrische auto’s, scooters en fietsers.”

Wethouder Meerkerk is er trots op dat de aftrap van deze beurs was in regio Drechtsteden en Alblasserwaard is. “Bevorderen van verkeersveiligheid vinden wij belangrijk in onze regio. Veilig deelnemen aan het verkeer geldt voor alle leeftijdsgroepen. Daarom kun je niet jong genoeg starten met verkeerslessen. Maar ook als 55-plusser kun je nog veel leren in het verkeer, dat bleek wel op deze beurs.”

Tot slot riep Spek de collega gemeenten op het stokje over te nemen. “Het idee is dat de DOOR in het verkeer beurs een jaarlijks terugkerend evenement is. Welke regio biedt zich aan om volgend jaar deze beurs te organiseren. Elk verkeersslachtoffer is er een teveel. Samen maken we een punt van nul!”