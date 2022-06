De Wegwijzer uit Nieuw-Lekkerland wint Playmobilwedstrijd

HARDINXVELD-GIESSENDAM/REGIO • Het wordt een goede gewoonte om de kinderen te betrekken bij de zomerexposities in Museum De Koperen Knop. Vijftien scholen uit de hele regio reageerden positief op de oproep voor deelname aan een techniekwedstrijd waarbij Playmobil poppetjes die technische beroepen uitbeelden, centraal staan. De wedstrijd werd gewonnen door De Wegwijzer uit Nieuw-Lekkerland.

De uitvoering gebeurde in samenwerking door School & Bedrijf, MC Forte en Sterk Technisch Onderwijs.

Na het leggen van contacten gingen de scholen aan de slag. Op een oproep voor deelname kwam van 15 scholen een positieve reactie, soms met meer groepen. Uiteindelijk waren er 90 deelgroepjes, die de beschikking kregen over een Playmobilsetje. Rondom het daarin aanwezige poppetje met beroepen als loodgieter, timmerman of automonteur, moesten de leerlingen een werk- of doe-omgeving maken. Het Playmobilpoppetje dus in een beroepsomgeving neerzetten. Dit alles gebeurde op een onderzoekende en ontdekkende manier, waarbij gebruik gemaakt werd van een stappenplan, om de interesse te wekken voor techniek in het algemeen.

De toegestuurde presentaties van het stappenplan werden beoordeeld door een technische jury, die een aantal criteria hanteerde, Uiteindelijk werden er drie prijzen toegekend. De derde prijs ging naar School met de Bijbel De Wegwijzer te Nieuw-Lekkerland, de tweede naar Kanjerschool De Wilgen-honk in Hank en de eerste prijs ging eveneens naar Hank, naar Basisschool De Bolderik.

De jury had hierbij waarderende woorden voor alle deelnemers. De door de leerlingen toegepaste fantasie had hen het jureren nogal bemoeilijkt. Tenslotte waren er nog twee eervolle vermeldingen, ter aanmoediging, voor de groepen 5 en 6 van de Christelijke Basisschool De Bron in Molenaarsgraaf.

De expositie, die de basis vormde voor de wedstrijd, zal nog lange tijd te zien zijn. Tot en met vrijdag 9 september 2022 kan iedereen komen genieten van al het moois dat Playmobil te bieden heeft. Niet alleen de grote diorama’s, maar ook de elementen die iets vertellen van de geschiedenis van Playmobil. En er is natuurlijk naast het bekijken ook wat te doen. Daar zorgen twee speeltafels, een speurtocht en een detectivespel voor. En wie thuis verder wil, kan ook een van de pakketjes uit de museumwinkel kopen.

Het museum

Museum De Koperen Knop (Binnendams 6, 3373 AD Hardinxveld-Giessendam) is open: dinsdag t/m vrijdag 13.00-17.00 uur en zaterdag 11.00-17.00 uur. In juli en augustus ook op maandag van 13.00-17.00 uur. Voor informatie: www.koperenknop.nl. Het museum heeft een museumcafé met terras en een gezellige theetuin (woensdag- tot en met zaterdagmiddag). Groepsbezoek en het gebruiken van het museum als vergaderlocatie of cursusruimte kan ook op andere tijden. Voor vragen kan men mailen met koperenknop@koperenknop.nl of bellen met 0184-611366.