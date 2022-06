Scootmobiel Informatiedag op 30 juni in Arkel

ARKEL • Veilig Verkeer Nederland organiseert op donderdag 30 juni, samen met de gemeente Molenlanden en de Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid (RPV) Alblasserwaard, een Scootmobiel Informatiedag.

Deze cursus is bedoeld om eerst theorie over verkeer over te brengen, maar ook om te kijken of de eigen rijstijl veilig is. Door VVN worden dan persoonlijke adviezen gegeven om de rijvaardigheid te bevorderen en veilig mogelijk mobiel te zijn en te blijven. Het is geen examen en zeker niet verplicht. Opgeven kan tot 24 juni en de activiteit kost niets. De dag start om 10.00 uur en eindigt om 15.15 uur.

Tijdens het ochtendprogramma wordt aandacht besteed aan de verkeerstheorie. Nieuwe verkeersregels en actuele verkeersonderwerpen krijgen volop de aandacht. Dit is erg belangrijk omdat de gebruiker van een scootmobiel op de rijbaan, het fietspad en het trottoir mag rijden. Voor deze groep weggebruikers gelden dan de regels van bestuurder, fietser of voetganger en hiervoor gelden niet dezelfde regels.

’s Middags rijdt men onder begeleiding in de eigen scootmobiel een route door Arkel. Ook oefenen de deelnemers vaardigheden met de scootmobiel. Na de training krijgt men een persoonlijk advies op papier en een bewijs van deelname. Tijdens de praktijkoefeningen ’s middags is Medipoint aanwezig om eventuele kleine ongemakken aan de scootmobiel direct te verhelpen.

Iedere belangstellende, die in het bezit is van een scootmobiel en woonachtig is in de gemeente Molenlanden, kan zich inschrijven. De Scootmobiel Informatiedag vindt plaats in De Lingehof, Harpstraat 11 in Arkel. De organisatie zorgt voor koffie en een lunch. Aan de training zijn géén kosten verbonden.

Aanmelden bij de mevrouw L. de Jong van Veilig Verkeer Nederland via werkgroepsenioren@kpnmail.nl of 0184-685317. Deelname is alleen mogelijk na opgave.