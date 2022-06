Jubileumconcert van tienjarige Amazing

MOLENAARSGRAAF/DORDRECHT • De kinder- en tienerkoren van Amazing vieren op zaterdag 25 juni hun tienjarig jubileum met een bijzonder concert in Jozua in Dordrecht. Tevens zal dan de nieuwe kids-cd Windkracht 10 gepresenteerd worden.

De muzikale leiders Gert-Jan en Hanneke Scherff zijn trots en dankbaar wat er in de afgelopen jaren bereikt is en noemen het winnen van de Zilveren Duif voor het album Popcorn en optredens met Trinity en op de Nederland Zingt-dag als enkele van de vele hoogtepunten. We stellen hen enkele vragen.

1. Wat is Amazing?

Gert-Jan en Hanneke: “Amazing zijn groepen kinderen, tieners en jongeren die door middel van zang, dans en theater over God vertellen. Ze ontwikkelen hun talenten door het geven van concerten, workshops, kerkdiensten en tours. “

2. Kun je omschrijven wat Amazing bereikt of gedaan heeft in de afgelopen 10 jaar?

Gert-Jan en Hanneke: “Amazing is een veilige haven waar kinderen mogen groeien in hun talenten en hun geloof. Dit heeft een olievlekwerking naar de gezinnen en kerkelijke gemeenten. Mooi om te zien waar de kinderen van toen nu mee bezig zijn: leidinggevende posities in de muziekgroepen van de kerk, actief op het zendingsveld, kinderwerk, opleiding in zang/dans/theater. We horen van ouders terug dat hun kind zo veranderd is doordat ze gevormd worden in hun karakter, bijvoorbeeld op het gebied van samenwerken en helpen, en groeien in geloof en zelfvertrouwen. Ook ontstaan hechte vriendschappen voor het leven.”

3. Welke ontwikkelingen heeft Amazing meegemaakt in de afgelopen 10 jaar?

Gert-Jan en Hanneke: “We zijn ooit begonnen met drie groepen: start, kids, teens. Later is er een vierde groep bijgekomen: Voices, met jongeren vanaf zestien jaar. De tieners wilden zo graag op Amazing blijven dat we na een aantal jaren een nieuwe groep zijn gestart.

Een mooie ontwikkeling is dat we nu bij de Teens en Voices veel meer jongens hebben die doorgroeien als tenoren. Dat maakt de koorklank natuurlijk veel voller en de groep dynamischer. Met de repertoirekeuze houden we er rekening mee.

Een hele toffe ontwikkeling is de musical. We schreven altijd al liedjes en maken cd’s, maar het schrijven van een musical was helemaal nieuw. We hadden vorig jaar de première van onze eerste musical Ready steady go! en dat smaakt naar meer. Je ziet dat dit enorm aanslaat bij het publiek en de deelnemers. We zijn nu bezig met een nieuwe musical Blauw bloed. We hebben veel geleerd van KISI waarmee we ook samen een musical hebben gespeeld.

De samenwerking met Matthijs Hoornaar van Kindertheater Knettergek heeft ons ook veel gebracht. Je versterkt elkaar, je daagt elkaar uit en leert van elkaar. Daardoor kom je verder en kun je op allerlei gebieden groeien.”

4. Hoe zien jullie de toekomst voor je?

Gert-Jan en Hanneke: “We werken binnenkort samen met IKEG, kinderevangelisatie. We gaan met een groep tieners en jongeren naar Gent om daar met zang, dans en theater de kinderclub in de wijk te versterken. Dat is weer iets heel nieuws. We denken dat God daarmee weer een nieuwe weg heeft geopend waarbij we ons nog meer kunnen richten op evangelisatie op plekken waar weinig christenen zijn.

We willen graag tieners en jongeren opleiden om zelf leiding te geven binnen Amazing. We werken inmiddels met een heel team. Dat zouden we graag verder willen uitbreiden, zodat we ons meer kunnen richten op het creatieve proces.”

5. Kunnen kinderen zich aanmelden voor Amazing?

Gert-Jan en Hanneke: “Kinderen, tieners en jongeren kunnen zich aanmelden voor auditie via de site www.amazingkidsenteens.nl. Het jubileumconcert op 25 juni begint om 19.00 uur in Jozua aan de Sikkelstraat 2 in Dordrecht.”