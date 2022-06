Padelbanen bij 50-jarige NLTC in Nieuw-Lekkerland

NIEUW-LEKKERLAND • Na jaren van intensieve planning en het zoeken naar draagvlak, mogelijkheden en financiering is het volbracht. De Nieuw-Lekkerland Tennisclub NLTC is de eerste club in de Alblasserwaard met twee eigen, niet commerciële, padelbanen voor de sportbeoefenaars uit onze waard.

De NLTC heeft zelf de handen uit de mouwen gestoken. De investering is geheel zelf en met hulp van lokale sponsoren zoals de De Haan stichting, de SNS Stichting en een aantal lokale ondernemers gerealiseerd. Een groot deel van de investering is gefinancierd met eigen middelen en de rest dankzij een SWS garantie met een lening bij een, de sport steunende, bank (BNG).

Een aantal leden van de club heeft veel hand- en denkwerk verricht en zijn trots op het resultaat. Bij de planning en de uitvoering heeft de vereniging veel medewerking gekregen van de gemeente Molenlanden. Dit is, volgens de voorzitter, een goed voorbeeld van hoe private en publieke samenwerking tot resultaat leidt zonder dat er direct gemeenschapsgeld mee gemoeid is.

De NLTC bestaat dit jaar 50 jaar en, net als in de ons achterliggende jaren, zal de club een bijdrage blijven leveren voor de sport en de sociale samenhang in de gemeente. Het is een club voor de inwoners van de Alblasserwaard. Oud, jong en alles daartussen. De club heeft nu vier tennisbanen, een nieuwe jeugd minibaan en twee nieuwe padelbanen.

Padel is een sport voor jongeren en voor oudere jongeren. Alle leeftijden kunnen padel spelen, net als tennis natuurlijk. Door sporten blijf je gezond en dat is heel belangrijk in deze tijd. De club verwacht veel nieuwe leden die van de geboden faciliteiten gebruik zullen gaan maken.

De officiële opening van de padelbanen is voorzien in juli 2022. De exacte datum volgt nog. Later in het jaar, op 28 oktober, viert de vereniging haar 50-jarig bestaan.