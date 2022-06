Grote belangstelling voor eerste editie ‘Schelluinen uit de kunst’

SCHELLUINEN • De eerste editie van ‘Schelluinen uit de kunst’, die zaterdag gehouden werd in MFC De Commanderij in Schelluinen, is een groot succes geworden.

Tijdens de expositie konden inwoners van Schelluinen hun zelfgemaakte kunst tonen aan hun dorsgenoten.

Veel lokale kunstenaars lieten vol trots hun kunst zien aan de vele belangstellenden. Kunst, die varieerde van schilderijen, foto’s, sculpturen en geborduurde huisjes tot zogenaamde ‘Art Journals’.

Omdat de tentoonstelling een groot succes was, zal dit volgend jaar zeker een vervolg krijgen. En als het aan Anja Dirkse ligt, een vervolg dat dan ook in de diverse andere Dorpskamers in de regio zal plaatsvinden.