Raad Molenlanden wil meer duidelijkheid van Waardlanden

MOLENLANDEN • Raadsleden van de gemeente Molenlanden zijn niet tevreden met de jaarrekening en begroting van reinigingsdienst Waardlanden. Ze willen onder andere weten waarom Waardlanden het overschot niet teruggeeft.

Waardlanden zamelt het afval in voor de gemeenten Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Molenlanden en Vijfheerenlanden. Deze gemeenten financieren de dienst. Raadsleden van Molenlanden waren dinsdagavond tijdens de raadsvergaderingen kritisch over de jaarrekening en begroting.

Vreemd

Arno van den Hof (VVD): “Wij vinden het vreemd dat het surplus van de algemene reserve van 83.000 euro niet wordt teruggestort. We vinden dat een vreemde manier van werken.” Van den Hof zou graag horen welke ‘visie daarachter zit’ en zou graag zien dat Waardlanden transparant is.

Met potlood

De SGP heeft de indruk dat de begroting nog slechts met potlood is geschreven. Corné Egas: “We missen vooral een referentie. Waar refereren we aan? Het gaat alleen over 2023.” Egas zou een begroting willen zien waarin ook de consequenties van de invoering van diftar zichtbaar worden. Bij diftar (gedifferentieerd tarief) hangt het tarief deels af van de hoeveelheid restafval die iemand inlevert.

Inflatie

Ook zei Egas: “Maak als bestuur een inschatting van wat de inflatie van de (brandstof)kosten gaat betekenen voor Waardlanden. En denk ook eens na over elektrische voertuigen, met name in stedelijk gebied, zoals Gorinchem.”

Te mooi

Joke van de Graaf (Doe Mee): “De begroting geeft aan dat er een daling van 29,20 euro is van het inwonerstarief, ten opzichte van het afgelopen jaar. Dat is volgens ons te mooi om waar te zijn.” Het lijkt Doe Mee realistischer om rekening te houden met prijsverhogingen. Daarnaast wil de partij zien wat de risico’s zijn van diftar.

Niet teruggeven

De SGP wil een amendement voorbereiden. Egas: “We willen een realistischere inschatting van de kosten voor het ophalen van afval. Moet je dat bedrag van 29,20 euro teruggeven of bewaren voor mindere tijden? Waardlanden gaat uit van een inflatie van nul. Hallo! We zitten nu al op 7,5 procent volgens mij, dus we gaan die kosten krijgen. Dan lijkt het mij niet verstandig om die tientjes terug te geven.”

Geloofwaardig

Ferry van der Koelen (Progressief Molenlanden) viel hem bij. “Je moet als gemeente wel geloofwaardig blijven naar je burgers. Als je nu 29,20 gaat teruggeven en daarna 50 euro gaat innen, kun je beter even wachten om te kijken hoe het gaat uitvallen.”

Impact corona

In het raadsvoorstel meldt het college dat corona veel impact heeft gehad op de afvalinzameling. De sluitingen van de horeca en het vele thuiswerken hadden invloed op het consumptiegedrag en dus op de hoeveelheid afval. Waardlanden hield in 2021 rekening met onder andere stijgende verwerkingskosten en diende een begrotingswijziging in. Doordat de extra kosten toch meevielen, laat de jaarrekening een positief resultaat zien van ruim twee ton.

Onzekerheden

Het college maakt verder de kanttekening dat het lastig is om een sluitende begroting aan te leveren vanwege ‘de huidige onzekerheden in de wereld op het gebied van gebruik van grondstoffen, brandprijzen en verwerkingskosten, de oorlog in Oekraïne en de coronapandemie’. Het risico bestaat dat de begrotingswijziging in 2022 net zo fors uitvalt als in 2021, aldus het college.

Reserves en risico’s

Hans van den Brule, directeur van Waardlanden, begrijpt de zorgen van raadsleden. “Er is nogal wat gaande in de wereld, dat raakt ook de gemeente en Waardlanden.” In een reactie op de zorgen zegt hij onder andere: “Nogal wat raadsleden vragen zich af of de reserves van Waardlanden wel hoog genoeg zijn, gezien de risico’s die er aankomen door inflatie en het nieuwe beleid. Het is aan het nieuwe Waardlanden-bestuur om een oordeel te vormen over de toekomstige hoogte van de reserves.”

Diftar

Over de consequenties van de invoering van diftar zegt Van den Brule: “We hebben getracht alle risico’s maximaal mee te nemen. Het belangrijkste risico is dat de afvalscheiding minder verbetert dan we hopen. Daarom rekenen we in 2023 ook nog niet met 100 kilo restafval per inwoner, maar met 139 kilo.”

Nog geen inflatie

Dat er geen rekening is gehouden met de inflatie komt doordat de conceptbegroting al in april door het bestuur werd vastgesteld. “Begin maart is de conceptbegroting daarom al verzonden aan de gemeenten ter beoordeling. Dat betekent dat de berekeningen al in januari en februari zijn gemaakt. Toen was er in Nederland geen sprake van inflatie. Dat de begroting zo vroeg in het jaar wordt opgesteld, heeft te maken met wettelijke termijnen, waarop de gemeenten en Waardlanden geen invloed hebben.”

Vragen over het inwonerstarief kaatst Van den Brule terug naar de raad. “De raad kan besluiten de heffing hoger of lager vast te stellen.”

Het onderwerp komt opnieuw ter sprake tijdens de raadsvergadering van dinsdag 21 juni.