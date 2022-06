De Uilenhof zet geslaagden persoonlijk in zonnetje op uitslagdag

GORINCHEM • Met volkswagenbusjes en ‘lelijke’ eendjes zijn alle medewerkers van de Uilenhof donderdag 9 juni op pad gegaan om leerlingen persoonlijk te vertellen dat ze geslaagd zijn.

Dat was nogal een verrassing, aangezien leerlingen dachten dat ze ‘simpel’ gebeld zouden worden. Maar aangezien de Uilenhof persoonlijk contact belangrijk vindt, is iedereen thuis verrast met een geweldige auto, muziek, slingers en een vlag.

Nadat iedereen het goede nieuws had ontvangen was er nog een klein en feestelijk moment op de Uilenhof zelf. De uitslagdag gaat op deze manier de geschiedenisboeken in als zenuwslopend maar ook als heel bijzonder.