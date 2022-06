Basisschoolleerlingen in Lexmond rennen om geld op te halen voor KiKa

LEXMOND • In Lexmond hebben gisteren 250 kinderen van groep 1 t/m 8 van de Prinses Wilhelminaschool en Het Kompas meegedaan aan een sponsorloop om geld op te halen voor KiKa.

Laurens Vonk was aanwezig om de kinderen te begeleiden bij de warming-up. Vonk is ambassadeur van KiKa en loopt in september de marathon van Berlijn, waarbij hij gesponsord wordt met het geld wat de Lexmondse kinderen uiteindelijk op hebben gehaald. Vonk gaf alle groepen van de basisscholen ook een presentatie over het werk van KiKa.

Hoeveel geld de leerlingen hebben opgehaald met hun actie wordt later bekend gemaakt. De ondernemersvereniging van Lexmond zorgde voor echte startnummers, een startboog en een presentje ter herinnering aan de sponsorloop.