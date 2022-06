Extra actief en sportief tijdens de Buitenspeeldag in Nieuw-Lekkerland

NIEUW-LEKKERLAND • Op School met de Bijbel De Wegwijzer in Nieuw-Lekkerland werd op woensdag 8 juni aandacht geschonken aan de nationale Buitenspeeldag. Het werd een extra actieve, sportieve én gezonde schooldag.

Ook was er op deze dag wat te winnen. De leerlingen hebben tekeningen gemaakt van hun groene droom schoolplein. En kunnen winnen dat (een deel van) de tekening werkelijkheid wordt.

Buitenspelen is op allerlei vlakken belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Daarom organiseerde SmdB De Wegwijzer, samen met Giga Molenlanden en de GGD, één morgen waarop gevierd wordt wat zo belangrijk is: lekker naar buiten gaan. Samen hutten bouwen, rennen, klauteren en verstoppen. Kinderen spelen steeds minder buiten en zijn ook minder vaak lid van een sportclub. Onder andere de Ipad, spelcomputer, televisie en smartphone eisen veel aandacht.

Groen droom schoolplein

De leerlingen van de groepen 3, 5 en 7/8 hebben een sportief of groen element voor hun schoolplein getekend. Na 8 juni gaat een tuinarchitect, met de winnende tekening als voorbeeld, met één van de groene elementen op het schoolplein aan de slag. De winnaar zal (een deel) van het ontwerp op het schoolplein van de eigen school gerealiseerd zien worden.

Wethouder Sport (en onderwijshuisvesting), Bram Visser nam de tekeningen van de leerlingen in ontvangst. “We zijn trots dat er in Molenlanden scholen zijn, waaronder SmdB De Wegwijzer, die veel activiteiten organiseren in het teken van gezondheid. En wat een creativiteit hebben de kinderen laten zien. Ik kom graag nog eens kijken hoe het schoolplein uiteindelijk geworden is”, aldus Bram Visser.

Gezonde School

SmdB De Wegwijzer is één van de twee gezonde scholen in Molenlanden. Te herkennen aan het Gezonde School vignet. Een gezonde school schenkt aandacht aan een gezonde leefstijl. Onder andere op thema’s als voeding, welbevinden, bewegen en sport, of mediawijsheid.

Pauline van der Aa: “Het programma Gezonde School laat zien dat de gezondheid van leerlingen blijvend en effectief verbeterd wordt. Leerlingen zitten lekkerder in hun vel en ontwikkelen zich beter. Ze leren gezonde keuzes maken en functioneren daardoor beter. We raden andere scholen van harte aan mee te doen met het Programma Gezonde School.”