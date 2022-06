Leerlingen genieten van bedrijfsbezoeken tijdens Techniekroute Nieuw-Lekkerland

NIEUW-LEKKERLAND • Ruim 140 kinderen van groep 8 hebben op woensdag 8 juni een bezoek gebracht aan lokale bedrijven tijdens de Techniekroute in Nieuw-Lekkerland.

Wethouders Johan Quik en Piet Vat startten samen met medewerkers van Gilde Vakcollege Techniek deze route. Daarna vertrok iedereen vanaf Brede School Het Carillon om verschillende technische bedrijven te bezoeken.

Elf bedrijven in Nieuw Lekkerland openden hun deuren om de kinderen kennis te laten maken met hun bedrijf in de technische branche. Wethouder Piet Vat van onderwijs en arbeidsmarkt: ‘Wat een energie krijg je op zo’n ochtend! Erg gaaf om deze Techniekroute opnieuw mee te mogen maken. Onderwijs vindt niet alleen plaats tussen de muren van de school maar juist in verbinding met de samenleving. Gelukkig kunnen de scholen die verbinding nu steeds weer meer opzoeken na de coronajaren waarin dat veel lastiger ging’.

Voorbereid op pad

Ter voorbereiding hebben de leerlingen zich in de bedrijven verdiept. Ze kwamen door een opdracht onder andere te weten wat het bedrijf doet en hoe lang het bestaat. Ook het stellen van vragen wordt gestimuleerd. Wat de kinderen vooral aanspreekt, is dat zij tijdens de bezoeken ook zelf aan de slag gaan. Op deze manier horen, zien en ervaren ze zelf wat een bedrijf precies doet.

Wethouder economie Johan Quik: ‘Gelukkig waren er, ondanks de drukke tijd, met personeelstekort en ruimtegebrek, genoeg bedrijven die mee wilden doen. Wij waarderen het enorm dat zij de leerlingen deze unieke kans bieden. Er deden dit jaar ook drie nieuwkomers mee. Mooi dat deze bedrijven zich spontaan aanmelden voor deelname aan deze Techniekroute.’

Blijk van waardering

Veel bedrijven helpen leerlingen van basisscholen en middelbare scholen bij hun beroepsoriëntatie. Om te bedanken voor hun inzet en commitment ontvingen zeven bedrijven een symbolisch schildje voor vijf jaar deelname aan de Techniekroute. Tegelhandel Boer, NMC, Jaleco, Hol Installatietechniek, Damsteegt, Korteland en Boerderij Eben-Haëzer ontvingen dit schildje.

Bedrijven met interesse in de Techniekroute, Onderwijsroute of VMBO-netwerkbijeenkomst kunnen contact opnemen met Louisa Broens, accountmanager bedrijven van de gemeente Molenlanden via 06-46884538 of ondernemersloket@jouwgemeente.nl.