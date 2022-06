Nieuw-Lekkerlander is paspoort al ruim 2,5 jaar kwijt

NIEUW-LEKKERLAND • Meneer Alsada uit Nieuw-Lekkerland is al ruim 2,5 jaar zijn paspoort kwijt. Omdat hij binnenkort moet reizen, hoopt hij via een oproep in de krant alsnog zijn paspoort terug te vinden.

Hij raakte zijn Irakese paspoort op 23 november 2019 kwijt. Op die dag reisde hij vanuit Nieuw-Lekkerland naar Den Haag, maar hij weet niet waar hij het paspoort verloren is.

De volledige naam op het paspoort is Manal Abdullah Jasim Alsada. Hij is geboren op 1 maart 1976. Zijn paspoort heeft nummer A3646791.

Een aangifte bij de politie heeft destijds niets opgeleverd, daarom probeert hij het nu via de krant. Wanneer iemand meer weet of het paspoort in zijn bezit heeft, wordt hij of zij verzocht om te bellen met 06-87991319.