Grote zorgen over financiële huishouding Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

MOLENLANDEN • Complimenten, waardering en lof alom voor het werk van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid in de commissievergadering dinsdagavond, toch maakt de Molenlandse politiek zich grote zorgen: het huishoudboekje van de organisatie is namelijk niet op orde.

In de behandeling van de jaarrekening van 2021 en de ontwerpbegroting van 2023 kwam naar voren dat er minimaal drie jaar op rij onderaan de streep een tekort van rond de twee miljoen euro komt te staan. In 2021 is dit tekort nog teruggebracht van 1,9 miljoen euro naar 9000 euro, dankzij geld dat is vrijgekomen door het vertrek van Zederik en Leerdam uit de veiligheidsregio.

Op de hoogte houden

“We hadden graag op de hoogte of bijgepraat willen worden dat het bestuur van plan was dit geld te besteden”, stelt SGP-fractievoorzitter Corné Egas. “Als er uitgegeven wordt horen we niks, maar als er geld nodig is horen we ‘gemeenteraad, kunt u dit tekort aanvullen en ervoor zorgen dat het weerstandsvermogen ook weer op peil komen’.”

Een verwijt waarin burgemeester Theo Segers, de portefeuillehouder, het mee eens is en toezegt dat “de raad daarin inderdaad beter meegenomen moet worden”.

Geen aanpassing veiligheidsniveau

Het tekort is extra zuur omdat de veiligheidsregio in voorgaande jaren vrijwel altijd geld terug kon betalen aan de gemeentes. “Wat mij verbaasd is dat de schuldenlast toch enorm hoog is en er vorig jaar toch geld teruggegaan is naar de gemeentes. Hoe goed is het financieel beheer, hoeveel aandacht is daarvoor in deze gemeenschappelijke regeling?”, vraagt VVD-burgerlid Marieke de Wit af. “Veiligheid is het eerste punt, financieel gezond ook belangrijk punt.”

De gemeenteraad gaat hun zorg uiten in een zienswijze op de begroting en reactie op de jaarrekening, maar vraagt zich daarnaast met name af wat de gemeenteraad nu echt kan doen. Is er een mogelijkheid om te bezuinigen? Maar welke dan? Unaniem zijn ze het eens: een concessie op het veiligheidsniveau moet er in ieder geval niet komen.

“We voelen de ernst van de problematiek en de uitzichtloosheid. Want waar aan de knop kun je draaien?”, stelt Segers, die vindt dat de veiligheidsregio niet zomaar kan bezuinigen. “We kunnen hopen op een bijdrage van de rijksoverheid in de compensatie bijvoorbeeld. Als we kijken naar het veiligheidsniveau dan moeten we daar keuzes in maken. En wie durft dan die keuze te maken? De enige keus die ik durf te maken is, doe zo’n investering als de Risk Factory niet. Dat is dan wel slecht voor de preventie, maar dan maar wachten tot we wat gespaard hebben.”

Fuseren of andere scenario’s?

Het veiligheidsniveau in de regio mag niet verslechteren, maar waar kan er wel geld bespaard worden? Voor de kleinste veiligheidsregio van het land klinkt fuseren met een grotere regio in de omgeving, bijvoorbeeld Rotterdam-Rijnmond, dan als een oplossing. Maar dat vindt de meerderheid van de raad toch een stap te snel.

“We willen de oorzaken beetpakken, want dan heb je het lek boven water, zonder alweer gelijk met oplossingen te komen”, zegt Wilma de Moel van Doe Mee! Molenlanden. Toch wil Ferry van der Koelen, fractievoorzitter van Progressief Molenlanden meer van ze weten. “Ik denk dat een van de uitdagingen is die de veiligheidsregio voor zich heeft: welke opties zijn er om die kosten beheersbaar te maken. Ik zeg bijvoorbeeld niet dat een fusie de oplossing is, maar ik wil alle plussen en minnen tegen elkaar afwegen om een besluit te kunnen nemen.”

Realistische begroting

Dus wordt de veiligheidsregio hoogstwaarschijnlijk opnieuw aan het werk gezet: kom met een realistische begroting, in de huidige is bijvoorbeeld geen rekening gehouden met inflaties, en werk voor scenario’s uit: hoe kunnen we geld besparen en wat zijn daarvan de gevolgen. Niet alleen een fusie.

Om deze boodschap bij de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid te krijgen zal er op de raadsvergadering van 21 juni een amendement en zienswijze ingediend worden.