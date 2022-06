Ongeveer 10 woningen op oude locatie OBS Het Tweespan in Schelluinen

SCHELLUINEN • Op de oude locatie van OBS Het Tweespan aan de Dr. Van Linden Tolstraat in Schelluinen komen naar verwachting ongeveer tien woningen.

De eerste verkenning is uitgevoerd door een architect en een stedenbouwkundige. De uitkomst is dat transformatie van de bestaande bebouwing naar woningen technisch gezien mogelijk is. Om inzicht te krijgen in de mogelijkheden op deze locatie, zijn schetsmatig al wat varianten in beeld gebracht.

De verwachting is dat er op deze locatie dus ongeveer tien woningen gerealiseerd kunnen worden. Deze woningen zullen in het betaalbare en middel dure segment zijn.

De VVD in Molenlanden heeft inmiddels vragen gesteld over het project. De partij vindt dat er meer duidelijkheid moet komen over de planning en het participatietraject met omwonenden en belangstellenden.