De Lange Wei viert 70-jarig bestaan

REGIO • De Lange Wei, met vestigingen in Hoornaar en Boven-Hardinxveld en binnenkort ook in Giessenburg, bestaat 70 jaar. De vlag werd gehesen, er was taart en volgende week is er een feestweek.

Op 7 juni 1952 legde burgemeester De Boer de basis van De Lange Wei met een wooncomplex voor ouderen in Boven-Hardinxveld. Zijn visie van toen, om gezelligheid te brengen, zelfredzaamheid te stimuleren en eenzaamheid tegen te gaan, is tot op heden nog steeds voelbaar in de organisatie.

Tegenwoordig bestaat de organisatie uit schitterende locaties: De Rembrandthof te Boven-Hardinxveld, De Zes Molens te Hoornaar en De Groene Wei te Giessenburg, welke bijna gerealiseerd gaat worden.

Daarnaast is De Lange Wei uitgebreid met verschillende diensten zoals ondersteuning in de wijk, waar mensen liefdevol worden geholpen. Met behulp van tafeltje dekje, hulp in de huishouding, alarmering, dagbesteding en wijkverpleging draagt de organisatie bij aan langer en veilig thuis wonen.

Op deze bijzondere dag staat De Lange Wei stil bij haar cliënten en hun naasten voor het vertrouwen in de organisatie. Maar ook bij de medewerkers die zich dag in dag uit voor hen inzetten door kwalitatief goede zorg te leveren met passie, creativiteit, flexibiliteit en verbinding.

Al met al reden voor gepaste trots op 70 jaar De Lange Wei. De start was het hijsen van de jubileumvlag. Voor dit feestelijke jaar is een speciaal logo ontworpen. Bij de locatie De Zes Molens hees teammanager zorg en welzijn de vlag met bewoner mevrouw Witvliet.

Binnen werd er een grote taart aangesneden voor bewoners, mantelzorgers en personeel.

Vanaf maandag 13 juni start de feestweek met verschillende activiteiten voor bewoners, maar ook voor mensen uit de wijk. De agenda staat op www.delangewei.nl.