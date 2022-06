Groen licht voor woningen bij watertoren Nieuw-Lekkerland, zoektocht naar andere botenhelling

NIEUW-LEKKERLAND • “Blij met een plan als dit”, verwoorde Marieke de Wit, burgerraadslid van de VVD, het sentiment van de gemeenteraad van Molenlanden dinsdagavond over de bouw van drie vrijstaande woningen bij de watertoren in Nieuw-Lekkerland.

De gemeenteraad bleek in de commissievergadering unaniem tevreden over het voorstel dat er nu ligt. Niet alleen de nieuwe woningen, maar ook het natuurgebied dat aan de rivierkant moet komen, inclusief een ‘ommetje’ voor omwonenden om een wandeling te maken, oogst lof.

In eerder plannen was er nog sprake van zes en vijf woningen, iets waar omwonenden niet blij van werden. Na overleg met de omgeving heeft de initiatiefnemer dit teruggebracht naar drie en hebben de omwonenden aangegeven daar geen bezwaar tegen te hebben.

Botenhelling

Het grootste gemis dat ontstaat met de uitvoer van het nieuwe plan is voor de SGP de botenhelling. Jarenlang was deze locatie weliswaar illegaal, maar erg geliefd om een vaartuig te water te laten, zegt raadslid Pieter Jacob Leenman. “Veel van onze inwoners, niet alleen uit Lekkerland, maar ook uit bijvoorbeeld Bleskensgraaf, balen ontzettend dat er nauwelijks voorzieningen zijn voor het ter water laten van een boot. Ik vind dat de gemeente – gezien het decennialang gebruik van deze helling – een morele verplichting heeft om te onderzoeken of we elders een voorziening kunnen treffen.”

“Men is, samen met Rijkswaterstaat en de belangenvereniging, aan het kijken of er een trailerhelling terug kan komen op de Vossloh-locatie, iets verderop op de dijk”, kan wethouder Arco Bikker meteen melden dat de gemeente daarmee bezig is, wel plaatst hij daarbij meteen een kanttekening. “Rijkswaterstaat is wel terughoudend met het toevoegen van locaties waar je de boot te water kan laten, zeker in Nieuw-Lekkerland. De Lek stroomt daar nu eenmaal iets harder dan in Ameide, bijvoorbeeld. Maar daar wordt dus met de belangenvereniging, Rijkswaterstaat en de gemeente gekeken of we dat ergens kunnen compenseren.”

Afvoer vervuilde grond

Daarnaast was het voor het CDA niet duidelijk waarom er gekozen wordt voor de bedrijfsoplossing om de vervuilde grond op de huidige locatie af te voeren, terwijl er toch gewoond gaat worden. Volgens Bikker wordt met het huidige saneringsplan de richtlijnen nageleefd en is dit plan goed gekeurd. Dat het saneringsplan anders lijkt dan op andere locaties, is volgens de wethouder te verklaren. “Ik kan me gezien het buitendijkse gebied voorstellen dat ze niet te veel aan de dijk willen afgraven.”

Naar alle waarschijnlijkheid stemt de gemeenteraad in de raadsvergadering van 21 juni officieel in met het plan en kan de nieuwbouw na acht jaar echt beginnen.