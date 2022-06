Gezellig druk tijdens Oldtimerdag Lexmond

LEXMOND • In Lexmond werd afgelopen zaterdag de 18e editie van de Oldtimerdag gehouden. Vrachtauto’s, tractoren, motoren en bromfietsen ‘van vroeger’ stonden vanaf 08:30 uur on de ochtend al opgesteld in het dorp. Veel deelnemers droegen ook kleding die vroeger werd gedragen.

Vanaf 10:30 uur vertrokken de voortuigen voor een rit door de gemeente Vijfheerenlanden. Daphne Janssen maakte de volgende foto’s.