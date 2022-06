Serveer je boodschap met Ekocups

Op een originele manier onder de aandacht komen van je doelgroep? Denk dan eens aan bedrukte kartonnen bekers. Met Ekocups serveer je jouw klant niet alleen een heerlijk warm of koud drankje, maar ook meteen jouw boodschap. Twee vliegen in één cup!

In de bedrijfskantine, op een evenement, in de horeca of op een beurs. Ekocups kom je overal tegen! De uniek bedrukte koffiebekers laten zien waar je voor staat. Laat de bekers bedrukken met je logo, foto of een speciaal ontwerp voor een evenement. Er is namelijk heel veel mogelijk, omdat de Ekocups bekers voorzien kunnen worden van een 360° bedrukking in full colour. Zo kom je op een positieve en opvallende manier onder de aandacht.

Creatief design

Heb je zelf geen ontwerper in dienst die een mooi ontwerp voor je kan maken? Geen probleem; de creatieve designers helpen je met een speciale Ekocup voor jouw organisatie of evenement. Wist je dat het bij een Ekocup mogelijk is om zowel de binnenkant als de buitenkant te bedrukken? Zo spring je echt in het oog. Nieuwsgierig naar enkele voorbeelden? Neem een kijkje op ekocups.nl.

Daar drinken we op

Koffie, thee, limonade – eigenlijk maakt het niet uit wat je serveert. Want de bekers zijn geschikt voor warme en koude dranken, geven geen nare bijsmaak of geur en zijn 100% lekvrij. Gebruik een Ekocup voor de kleine of de grotere dorst; Ekocups zijn er in 180 ml en 230 ml. Maar welke maat je ook kiest: het draait om de boodschap die je uitdraagt.

Simpel bestellen

Bestellen is echt supersimpel! In een paar stappen heb je dat al voor elkaar. Je kiest eerst welke beker je wilt, daarna ga je aan de slag met het ontwerp. Door een slimme 3D techniek zie je meteen hoe jouw ontwerp eruit komt te zien op jouw eigen unieke koffiebeker. Wijzigingen zijn snel zichtbaar. Ben je helemaal tevreden? Dan stuur je het ontwerp met één druk op de knop naar Ekocups toe.

Vanaf 50 stuks

Kleinere aantallen zijn ook mogelijk bij Ekocups. Je hoeft niet honderden bekers te bestellen; je kunt de koffiebekers met opdruk al in een oplage vanaf 50 stuks bestellen. Wel zo makkelijk. De productie is volledig in eigen beheer en er is een korte levertijd. Waar wacht je nog op? Bestel nu jouw koffiebekers met eigen bedrukking op ekocups.nl.