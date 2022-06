Joanne Ligthart bestuurssecretaris bij hospice De Cirkel

PAPENDRECHT • Om het bestuur en de manager van Hospice De Cirkel te ondersteunen is Joanne Ligthart benoemd tot bestuurssecretaris.

“Wij zijn heel blij dat Joanne ons komt ondersteunen bij het uitvoeren van onze taken’, aldus bestuursvoorzitter Ad van Driel. “Joanne is een ervaren en deskundig secretaris en ze heeft een warm hart voor ons hospice.”

Joanne Ligthart is woonachtig in Sliedrecht, was tot voor kort fractiesecretaris van de SGP-ChristenUnie Sliedrecht en is werkzaam als BTW-specialist bij BTW-Instituut. “Het is mij een eer mij in te zetten voor het hospice en zo dus een bescheiden bijdrage te leveren aan een mooie laatste levensfase van mensen. En het klikt met de manager en de bestuursleden, dus ik ga graag aan de slag”, aldus Joanne.

Hospice De Cirkel heeft een vestiging ten behoeve van de inwoners van de Zwijndrechtse Waard in Hendrik-Ido-Ambacht en sinds enige tijd ook een vestiging voor de inwoners van de Alblasserwaard in Papendrecht. De laatste vestiging opende eind 2020 haar deuren. Inmiddels is de grote waarde van dit hospice voor de regio heel duidelijk omdat velen deze waardevolle plek weten te vinden.

Als het thuis niet meer kan, is dit bijna-thuis-huis een mooie mogelijkheid voor mensen om te midden van hun naasten hun laatste levensfase door te brengen. Veel vrijwilligers zijn opgeleid en actief om de bewoners liefdevolle aandacht te geven en de eigen thuiszorgorganisatie en huisarts van de bewoners geven de nodige medische zorg.

Voor meer informatie: www.hospicedecirkel.nl.