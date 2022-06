Ruim 50.000 euro voor Huis3 bij elkaar gefietst op de Mont Ventoux

HARDINXVELD-GIESSENDAM • Donderdagavond 2 juni, rond 21:30 uur, vertrok de SnelleVliet met een partij enthousiaste fietsers richting Frankrijk. Sault om precies te zijn. Daar ligt ook de Mont Ventoux te wachten op één of meerdere beklimmingen door het Huis3-wielrenteam-MontVentroix. Na aankomst op vrijdag werd hier-en-daar wat verkend, immers, zaterdag 4 juni moest het gebeuren.

Na een stevig ontbijt, zaterdagmorgen rond 08:00 uur, kwamen de eerste renners naar buiten voor de dag van de Huis3-MontVentroix-beklimming.

De Mont Ventoux wordt ook wel ‘de kale berg’ genoemd, vanwege het maanlandschap. Het is een berg die spreekt tot de verbeelding van menig wielrenner. De Mont Ventoux kan je beklimmen vanuit drie dorpen: Bedoin, Malaucène en Sault. Van welke kant je ook komt, de beklimming is een geweldige prestatie.

De 45 Huis3-renners begonnen vol spanning, sportiviteit, doorzettingsvermogen en emotie aan hun strijd tegen die berg. Speciaal voor al die mensen die elke dag moeten strijden tegen hun ziekte, kanker. Allemaal met het doel om zoveel mogelijk geld op te halen voor Huis3, om onderzoeken naar de behandeling van kanker mede mogelijk te maken.

Rond 10:00 uur druppelden de eerste foto’s binnen van renners die hun (eerste) klim hadden voltooid. Enige tijd later gingen de eerste afdalingen beginnen, ook zeker geen eitje. Aan het einde van de dag had iedereen de top bereikt, sommigen zelfs twee keer en een enkeling drie keer!!!

Vóór het vertrek in Hardinxveld werd nog even gespeculeerd over de opbrengst van dit Huis3 onderdeel. Stiekem werd gedacht aan 50.000 euro, het werd 50.322 euro.

Huis3 voert tot en met 1 juli 2022 allerlei acties om zoveel mogelijk geld op te halen voor KWF. De totaal-Huis3-tussenstand per 5 juni 2022 staat op 138.146 euro. Voor meer informatie: www.huis3.nl.