120 leerlingen bij herdenking bij oorlogsmonument bij Boerderij Gijbeland

BLESKENSGRAAF • Op vrijdag 3 juni waren ongeveer 120 leerlingen van de hoogste groepen van de School met de Bijbel en De Stapsteen uit Bleskensgraaf met hun leerkrachten aanwezig bij het oorlogsmonument bij Boerderij Gijbeland in Bleskensgraaf. Naast hen waren er ook burgemeester Segers, leden van de plaatselijke brandweer, een trompettist en twee kinderambassadeurs aanwezig.

Er waren prachtige gedichten en verhalen te horen die de kinderen hadden voorbereid. Arjan Wemmers was in de klassen van de School met de Bijbel geweest om het verhaal over het neerstorten van de Mosquito te vertellen. In de gedichten was ook duidelijk merkbaar dat de huidige oorlog in Oekraïne impact heeft op de kinderen. Vrijheid is ook hier plotseling niet meer zo vanzelfsprekend.

De kinderen werden volledig betrokken bij het programma. Ze hesen de Nederlandse en de Canadese vlag halfstok. Na het gesprek van burgemeester Segers met de kinderen legde hij met twee van hen een krans bij het monument. Aansluitend luisterden de aanwezigen naar de taptoe en was iedereen twee minuten stil. Na het volledig hijsen van de beide vlaggen werd het eerste en het zesde couplet van het Wilhelmus gezonden. Ten slotte legden alle kinderen een witte bloem bij het monument.